Гренландия стала первым местом, где удалось победить коронавирус

О выздоровлении последнего зараженного коронавирусом жителя сообщили в Гренландии. Всего в стране заболели 11 человек, и все - в столице Нуук.

На одном из ресурсов - Worldometer, фиксирующем в специальной таблице все данные о заболеваемости коронавирусом в мире, единственная строчка зеленого цвета - это автономная территория Дании Гренландия. Первый из одиннадцати случаев заражения COVID-19 на крупнейшем в мире острове с населением около 56 тысяч человек был зафиксирован 16 марта. Но, если для больших стран это маленькая цифра, то для Гренландии она представляла реальную опасность из-за больших расстояний и слабой системы здравоохранения. "Наши возможности справляться с дыхательной недостаточностью очень ограничены. Если система будет перегружена пациентами в тяжелом состоянии, многие из тех, кого можно было спасти, умрут", - рассказал министр здравоохранения Гренландии Розинг Ольсен, которого цитирует EUobserver. Поэтому правительство во главе с премьер-министром Кимом Кильсеном приняло срочные меры, чтобы ограничить распространение инфекции. Поскольку все случаи заражения были зафиксированы в столице острова Нуук, город был закрыт для въезда и выезда, жителям было предписано ограничить перемещение по городу и контакты. Кроме того, был введен запрет на продажу алкоголя, чтобы избежать роста агрессии в семьях. "Причина этого решения - забота о детях, которые должны быть в безопасности у себя дома", - пояснил Кильсен, которого цитирует европейский новостной портал Euraktiv.

Кроме изоляции власти прибегли к тактике проведения тестов на коронавирус. Сложность заключалась в том, что даже те 770 проб, которые были взяты, невозможно было исследовать в Гренландии - там нет соответствующим образом оборудованных лабораторий. Эту проблему помогла решить Дания, поскольку жители острова имеют право пользоваться услугами датской системы здравоохранения. Для того, чтобы быстро отправлять пробы в Копенгаген и получать оттуда необходимое медицинское оборудование, был создан специальный воздушный коридор. Поскольку полет между двумя столицами проходит около 8 часов, было решено выделить два самолета, которые одновременно стартовали из Нуук и Копенгагена, приземлялись на полпути - в Исландии - и обменивались грузами. Именно благодаря хорошей организации, Гренландия празднует победу. Тест на коронавирус последнего заболевшего показал отрицательный результат.