Хакеры встраивают вредоносные программы в приложения для Android

Исследователи компании CheckPoint обнаружили вредоносные приложения, которые маскировались под безобидные информационные приложения с темой коронавируса. После установки вредоносного приложения хакер получал контроль над Android-устройством жертвы через доступ к звонкам, SMS, календарю, файлам, контактам, микрофону и камере.

К счастью, такие приложения пока не пускают в официальный магазин Google - Google Play Store, тем не менее в компании советуют пользователям быть внимательнее и не качать приложения с сомнительных сайтов: "Период эпидемии может быть очень плодотворным для киберпреступников, - рассказывает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. - Сейчас существует не только физическая угроза заражения коронавирусом, но и существенная киберугроза. Хакеры активно используют страх людей перед пандемией, создавая якобы безобидные приложения с информацией о вирусе. Самое настораживающее здесь то, что такие приложения можно создать очень легко и быстро. Мы рекомендуем трижды проверять все ссылки и приложения, связанные с коронавирусом".

Ранее компания сообщала, что за последние несколько недель было зарегистрировано более 30 103 новых доменов, связанных с коронавирусом. Всего с января 2020 года было зарегистрировано более 51 000 доменов с упоминанием COVID-19.