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14.04.2020 09:58
Рубрика: Общество

50 лет назад впервые прозвучал знаменитый доклад Хьюстону

Текст: Николай Грищенко
50 лет назад, 13 апреля 1973 года, в радиоэфире прозвучала знаменитая фраза: "Окей, Хьюстон, у нас тут проблема". Так астронавт Джон Суайгерт доложил в центр управления полетами США о взрыве на борту космического корабля "Аполлон-13".
Фото: NASA / Andy Saunders Фото: NASA / Andy Saunders
Фото: NASA / Andy Saunders

ЧП произошло на расстоянии 320 тысяч километров от Земли. Услышав громкий звук удара капитан Джеймс Ловелл подумал, что это в очередной раз пошутил пилот лунного модуля Фред Хейз, который часто при открытии клапана уравнивания давления воздуха между командным и лунным модулями производил громкие хлопки.

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Однако в этот раз ситуация была более драматичной. Не наблюдая очевидных повреждений в командном модуле, экипаж предположил, что в лунный модуль попал метеорит и попытался задраить переходный тоннель. Однако это не удалось. Позже, при разборе полетов, выяснилось, что во время включения системы перемешивания водородных и кислородных баков произошло короткое замыкание. Тефлоновая изоляция загорелась, что привело к повышению давления и срыву верхней крышки бака.

Место утечки не удалось изолировать, давление продолжало падать. Кроме того, авария привела к сбою в работе системы энергоснабжения корабля: топливные элементы №1 и № 3 полностью прекратили выработку электроэнергии.

Счет шел на минуты. Речь шла уже не о высадке на Луну, а о спасении экипажа. В качестве "спасательной шлюпки" астронавты решили использовать лунный модуль "Одиссей". Правда была проблема - он был рассчитан на двоих человек, но выбирать не приходилось и три астронавта втиснулись в него. Командный модуль "Апполона-13", созданный для возвращения астронавтов на Землю, пришлось отключить для экономии ресурсов.

Следующей проблемой было решение о том, как вернуть "Аполлон-13" на Землю. Ресурс были ограничены и тогда астронавты решили использовать притяжение Луны. Для этого "Одиссей" отправился в полет вокруг спутника планеты. Астронавтам пришлось выдержать испытание сыростью и холодом, а 15 апреля произошел взрыв в аккумуляторном отсеке лунного модуля. К счастью, к серьезным последствиям инцидент не привел. 17 апреля экипаж перешел в спасательный модуль и скорректировав траекторию полетел к Земле.

Фото: REUTERS
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На период посадки СССР, Великобритания и Франция объявили режим полного радиомолчания на рабочих частотах экипажа "Аполлона-13". Приводнение в Тихом океане прошло успешно. Астронавты и наземные службы Хьюстона за проявленное мужество были награждены высшей гражданской наградой США - "Медалью свободы".

Спустя полвека специалист в области цифровой обработки снимков Энди Сондерс обработал 16-мм кинопленку, на которую астронавты снимали свои приключения в аварийном модуле.

"Что поражает в этих кадрах, так это то, насколько спокоен экипаж, учитывая всю опасность ситуации, условия и сложную задачу, которая перед ним стоит, - заявил автор проекта ВВС.

Общество Космос Общество История В мире США Освоение Луны

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