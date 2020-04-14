Например, мы выступили с инициативой ограничивать цены на продовольствие, если имеет место их необоснованный спекулятивный рост. Таким образом мы рассчитываем обеспечить доступность продовольственных товаров для граждан в период пандемии. Михаил Мишустин поддержал нашу инициативу и поручил Федеральной антимонопольной службе и профильным министерствам разработать комплекс мер для достижения поставленной цели.

Также мы заявили о своем намерении как можно скорее принять законопроект, касающийся регулирования аптечной деятельности. Напомню, что он направлен против монополизации рынка розничной торговли лекарствами, а значит, против завышения цен на них. Кроме того, согласно этому документу аптеки будут обязаны информировать граждан о наличии дешевых аналогов дорогих лекарственных средств. Мы попросили правительство принять участие в работе над данным законопроектом, и премьер-министр дал соответствующее поручение министерству здравоохранения.

Отмечу также, что фракция "Единая Россия" рекомендовала правительству обратить внимание регионов на необходимость увеличения приема абитуриентов в медицинские колледжи для решения проблемы нехватки кадров в поликлиниках и больницах. Это предложение тоже получило поддержку премьер-министра, и по его поручению до 15 мая министерство просвещения, минздрав и минобрнауки совместно с субъектами Федерации должны будут представить план увеличения числа образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала.

Помимо этого мы призвали правительство расширять применение телемедицинских технологий, особенно в период эпидемий, и активизировать выездные формы оказания медицинской помощи для того, чтобы люди, имеющие проблемы со здоровьем, могли оперативно получать необходимое лечение.

Наконец, мы предложили принять меры по корректировке бюджетной и налоговой политики для поддержки регионов и граждан в непростой экономической ситуации.

Во-первых, мы рекомендовали правительству разработать индивидуальные программы развития субъектов Федерации с высокой долей дотаций и с неблагоприятной демографической ситуацией. Премьер-министр дал поручение министерству финансов и минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами власти проработать эту инициативу и представить предложения по конкретному перечню регионов до 8 мая.

Во-вторых, по нашей просьбе будет рассмотрен вопрос о временной отмене штрафных санкций для субъектов Федерации, которые получили субсидии, но не смогли достигнуть необходимых показателей.

В-третьих, мы посчитали целесообразным дать регионам право предоставлять друг другу бюджетные кредиты, в том числе на строительство инфраструктурных объектов, обслуживающих сразу несколько субъектов Федерации. Минфин и региональные органы исполнительной власти уже готовят свои предложения на этот счет.

В-четвертых, мы предложили освободить специальные выплаты работникам здравоохранения, оказывающим помощь больным коронавирусом, от уплаты налога на доходы физических лиц. Эта идея также была поддержана председателем правительства.

Надеюсь, что и другие предложения "Единой России" не останутся без внимания и будут реализованы в самое ближайшее время.