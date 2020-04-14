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14.04.2020 17:28
Рубрика: Культура

Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археолог Кен Дарк проанализировал находки, сделанные в Израиле при проведении раскопок в Назарете, и обнаружил свидетельства того, что было описано в Библии.

Как сообщает Live Science, результаты масштабного исследования сведены в труде Кена Дарка, директора Назаретского археологического проекта. Назарет считается городом, в котором вырос Иисус. Однако из Библии известно, что в родном городе к нему относились неблагожелательно. Его не принимали даже некоторые члены его семьи.

Археологические раскопки позволили приоткрыть эту тайну. Они свидетельствуют о том, что люди из Назарета довольно долго отказывались принять римскую культуру и даже восстали против Римской империи около 70 года нашей эры.

Фото: University of Jerusalem
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Противостояние Назарета римским обычаям контрастировало с поведением жителей соседнего города под названием Сепфорис. Там римская культура процветала, большим спросом пользовались римские товары. Когда в Назарете было поднято восстание, в Сепфорисе чеканили римские монеты. Культурное разделение фактически создало невидимый барьер между этими городами.

По словам Дарка, его исследование не предназначено для того, чтобы пролить свет на Библию. Но результаты могут помочь объяснить некоторые библейские истории об Иисусе.

"Жители Назарета решительно отвергали римские ценности и обычаи, считая их нечистыми, что, возможно, контрастировало с некоторыми учениями Иисуса, - считает Дарк. - Идея о спасении, которую проповедовал Иисус, также могла вызывать споры у местных жителей, которые, возможно, стремились создать культурный барьер между собой и римлянами".

По его словам, учение Иисуса о религиозной чистоте не соответствовало представлениям жителей Назарета о чистом и нечистом. Горожане придерживались строгого толкования еврейского религиозного закона. Для этого им, видимо, даже пришлось уйти в подполье.

"Более чем за сто лет раскопок было найдено множество хранилищ и тайников в центре Назарета, относящихся к римскому периоду, - пишет в своем исследовании Дарк. - Имеются данные о развитом земледелии, карьерах и гробницах. Раньше ученые думали, что Назарет был очень маленьким поселением во времена Иисуса, возможно, не больше деревни. Но археологические находки говорят, что он был больше, чем первоначально предполагалось".

К слову, в Назарете археологи раскопали гробницы, которые назывались "кохим" и были вырублены в скалах. Входы в них закрывали большими камнями. Считается, что именно в такой гробнице был похоронен Иисус.

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