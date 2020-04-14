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14.04.2020 23:00
Рубрика: Экономика

Деньги особого назначения

Как семьям получить новую выплату
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 82(8136)
Пособие на детей в размере 5000 рублей в месяц, введенное указом президента, родители смогут оформить удаленно, подав заявление на портале gosuslugi.ru или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, сообщил Минтруд России.
В семьях, которые смогут получить новую выплату, воспитываются 3,3 миллиона детей. Фото: Аркадий Колыбалов В семьях, которые смогут получить новую выплату, воспитываются 3,3 миллиона детей. Фото: Аркадий Колыбалов
В семьях, которые смогут получить новую выплату, воспитываются 3,3 миллиона детей. Фото: Аркадий Колыбалов

Оно полагается семьям, имеющим право на материнский капитал, в которых воспитываются дети младше трех лет. Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, в течение трех месяцев - с апреля по июнь. Эти деньги должны поддержать семьи в самое сложное время карантинных ограничений.

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Причем выплату смогут получить также семьи, которые уже воспользовались средствами материнского капитала, пояснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "И если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение трех месяцев до конца июня, родители также смогут обратиться за выплатами", - сказал он.

Заявление на пособие можно подать до 1 октября. Согласно указу президента выплата не зависит от дохода семьи, она не облагается налогами и не учитывается в качестве дохода при назначении других мер поддержки. Выплачивать ее будут из средств федерального бюджета. Всего в семьях, которые смогут ее оформить, воспитываются 3,3 миллиона детей.

Президент также поручил правительству ускорить назначение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Семьи с низким доходом начнут получать их уже с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось. Если в семье несколько детей дошкольного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные пособия будут сохранены в полном объеме.

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Сумма выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране - 5500 рублей. Подать заявление на нее могут семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. Это можно сделать на портале госуслуг в электронной форме, а также обратившись в МФЦ или органы соцзащиты.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Декретные и пособия на ребенка

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