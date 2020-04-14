Стараясь защититься от инфекции, многие надевают медицинские маски, при этом путаются, где и когда их надевать и как это делать правильно. Между тем использованная маска не только перестает защищать, но и становится источником заразы.

Нужны ли маски на улице?

На улице риск заражения минимален - только если рядом кто-то, например, закашлялся и вы попадаете в облако из мельчайших капель слизи, на которых может быть и вирус COVID-19. Отсюда и рекомендация сохранять дистанцию 1,5-2 метра. На открытом воздухе концентрация аэрозоля быстро уменьшается до нулевой, а для заражения нужен значительный уровень вирусной нагрузки. В лифте и любом замкнутом пространстве аэрозольное облако из капель слизи висит некоторое время, поэтому там легче заразиться.

Почему тогда в Китае на улице все повально носили маски?

Всех путают эти картинки и видео с масками на улице - зачем это надо, если на улице заразиться сложно? Маски в Китае носили повально все по распоряжению властей не столько для собственной защиты, сколько для защиты других - чтобы, если человек начинает заболевать, капли инфицированной слизи не выделялись им наружу, а оседали на маске.

ВОЗ опубликовала четкие правила по ношению масок, когда они действительно необходимы.

Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

Носите маску, если вы кашляете или чихаете.

Маски работают только в комбинации с регулярной обработкой рук антисептиком и их мытьем водой с мылом.

Как правильно надевать и снимать маску?

Надевать маску надо чистыми руками - помойте их с мылом или обработайте антисептиком.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров с лицом.

Маску нельзя трогать (или снимать "на минуточку") все время, пока она на вас. Если забыли и прикоснулись - обработайте руки .

Как только маска становится влажной, замените ее на новую, а использованную выкиньте в закрытый контейнер.

Чтобы снять маску, держитесь за резинки сзади (не прикасаясь к передней части) и сразу же выбросите, а руки помойте.