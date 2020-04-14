Дед Андрей любит гонять на мотоцикле - вот ролик, где он несется под 120 по шоссе. А вот он поет песню - уже дома, с гитарой: "Пусть дорога вдаль бежит, Грусть пусть на сердце не лежит..." Ролик адресован Глебу Г., пациенту Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.

Концерты для пациентов больниц и хосписов сегодня могут проходить только онлайн. Фото: Сергей Куксин/ РГ

ГостивГости

Центр им. Рогачева, отделения соматопсихиатрии 1-й Градской и ГКБ им. Пирогова, хосписы, дома-интернаты для умственно отсталых, центры инвалидов детства - где только не бывали в последний год музыкальные бригады Школы общественного действия Фонда Андрея Первозванного.

В составе бригад были профессиональные музыканты, актеры, им помогали волонтеры, еще только ищущие путь от благородных порывов к конкретной работе. Для больных устраивали концерты, разыгрывали клоунские шоу: одни пели, другие подпевали или просто держали ширму на кукольном спектакле - и уже ощущали причастность к хорошему делу.

В 2019-м музыканты с волонтерами около 80 раз выходили в больницы и хосписы.

..."Записать видеоролик в поддержку Полины (9 лет), она в тяжелом состоянии в НИИ детской онкологии, видео переслать Татьяне Н. по WhatsApp." "Записать поздравления для бабушек Тихвинского дома-интерната, у них дни рождения в марте, видео отослать координатору Ольге М..."

Это задачи из повестки дня сообщества "Помочь на расстоянии" при Фонде Андрея Первозванного и Межвузовском добровольческом центре "Близкие люди". Повестки, составленной на форуме в "ВК" лидером сообщества Павлом Федосовым, руководителем молодежных программ фонда. Она уже осваивается - поздравление в Тихвинский пересланы, Глеб Г. ролик с дедом оценил и попросил того быть осторожнее. Письма и видео идут из разных городов: современные технологии позволяют.

Сообщество было создано в конце марта - когда закрылись все двери, надо было искать обходные пути - через окна-экраны.

...Стол, накрытый тканью, ноутбук, перед ним Евгения Березуева раскрашивает лицо под зайчика. Тут же набор напалечных игрушек и книга со сказкой. На экране открывается панель Zoom, в окнах лица детей из хосписа. Сказка читается по ролям: текст был переслан волонтеру в другой город, отрепетирован - и вот заяц идет в гости к медведю, которого сегодня в Волгограде играет Алексей. Волонтеры выходят в Zoom в 17, 18 и 19 часов 2 раза в неделю, за сеанс читается по 4 сказки, сеансы смотрят по 6 семей, собранных координатором проекта, названного "ГостивГости". До этого Женя играла такие сказки по больницам вживую, называя их "чемоданными" - весь реквизит можно было носить с собой.

"Поющим клоунам", еще одному проекту Школы общественного содействия, с 2012-го показывавшим детям с синдромом Дауна, ДЦП и с другими болезнями музыкально-цирковые представления, в онлайне не прозвучать. Любителям не спеть ансамблем, находясь каждый у себя дома. Лидер группы Илья Артемьев-Сысоев нашел выход и сейчас монтирует напетые и присланные волонтерами треки - с видео, отснятым в "мирное" время, отсылая ролики для рассылки пациентам-слушателям.

Анна Никанорова, и игравшая больничного клоуна, и сидевшая с больными раком детьми, считает, что общение онлайн сегодня многим уже проще и привычней.

Точка входа

Павел Федосов, до карантина входивший в больничные палаты с гитарой, а сегодня пишущий ролики и дающий концерты в прямом интернет-эфире, убежден, что контакт лицом к лицу все же ничто не заменит.

Но соглашается с тем, что помощь людям стала более разнообразной и адресной. 90-летняя баба Лиза слушает на планшете, принесенном в палату, "Смуглянку", спетую именно для нее. А вот заявка из дома-интерната - устроить что-то вроде зум-конференции... домашних животных, что подразумевает одновременный выход в онлайн кошек и собак из разных домов.

90-летней бабе Лизеочень удобно слушать "Смуглянку" на планшете

- Нынешняя ситуация втягивает в дело тех, кто по разным причинам никогда не пошел бы петь в больницу, - говорит Павел. - Но он может записывать и отправлять ролики, участвовать в онлайн-конференциях, вести мастер-классы...

За год через музыкально-терапевтические проекты фонда прошли около 100 человек. За 4 недели существования сообщества "Помочь на расстоянии" в него уже влились три десятка новых волонтеров.

К слову

Если вы хотите принять участие в проекте как волонтер или вам и вашим близким нужна дистанционная волонтерская поддержка, обращайтесь к руководителю проекта П. Федосову: fedosovp@mail.ru и https://m.vk.com/id8846852.