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14.04.2020 10:30
Рубрика: Экономика

Как выбрать время похода в магазин

Текст: Екатерина Петрова
Пользователи "Яндекс.Карт" теперь могут оценить длину очередей к кассам в супермаркетах. Такая услуга доступна в веб-версии проекта, то есть через компьютер.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве составили более 1350 протоколов за нарушение социальной дистанции

К сервису уже подключились 169 столичных супермаркетов "Азбука Вкуса" и 55 магазинов "Перекресток", которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Информация о наличии или отсутствии покупателей в очереди отображается рядом с названием магазина. Данные будут полезны тем, кто старается соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, можно выбрать наиболее подходящее время для похода за покупками.

"Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн. Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживаются или стоят у кассы. Это делается с помощью внутренних сервисов партнера, например датчиков или систем контроля очереди", - сообщили в пресс-службе проекта.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В ближайшее время к сервису присоединится 400 отделений "Альфа-Банка" по всей стране. А информация о длине очередей, кроме веб-версии, станет доступна через мобильное приложение карт и "Яндекс.Навигатор".

Кроме того, в планах - подключить к проекту аптеки и другие социально значимые организации, где могут образовываться очереди. Организации, которые передают данные об очередях, в ближайшее время будут выделены на картах специальной иконкой. Сведения о них появятся в разделе под названием "Коронавирус". Компаниям, которые захотят присоединиться к проекту, необходимо оставить заявку на специальной странице.

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