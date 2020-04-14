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14.04.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Как защищают пассажиров общественного транспорта от коронавируса

Текст: Евгений Гайва
Чистить автобусы в условиях пандемии коронавируса нельзя сжатым воздухом или водой под давлением, а для дезинфекции нужно использовать эффективные средства, рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре. Общественный транспорт продолжает работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы защитить пассажиров от возможного заражения, нужно соблюдать правила дезинфекции транспортных средств.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Каждый автобус должен проходить очистку и дезинфекцию после окончания рабочей смены или не менее двух раз в сутки, отметили в Роспотребнадзоре. При длительных маршрутах должно проводиться проветривание салона автобуса, а также влажная уборка. Ручки дверей, поручни, подлокотники кресел и откидные столики в междугородних автобусах, а также пряжки ремней безопасности, персональные панели управления, пластмассовые, металлические или кожаные части спинок сидений, индивидуальные видеомониторы должны проходить обработку.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Водители проходят предрейсовый осмотр. Они должны быть обеспечены запасом одноразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

В случае выявления зараженного пассажира дезинфекцию должны проводить специализированные организации с помощью дезинфицирующих средств на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Для дезинфекции воздуха в отсутствие людей рекомендуется применять открытые переносные ультрафиолетовые облучатели и аэрозоли дезинфицирующих средств.

Помимо запрета использовать для чистки автобуса сжатый воздух или воду под давлением, также нельзя применять любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или распространение инфекционного материала в виде аэрозоля. А пылесосы можно использовать только после правильно произведенной дезинфекции, указали в Роспотребнадзоре.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Для дезинфекции можно использовать такие средства, как натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%, перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%, четвертичные аммониевые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%, третичные амины в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%, полимерные производные гуанидина в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%. Также можно применять спирты в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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