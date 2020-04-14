Как защищают пассажиров общественного транспорта от коронавируса

Чистить автобусы в условиях пандемии коронавируса нельзя сжатым воздухом или водой под давлением, а для дезинфекции нужно использовать эффективные средства, рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре. Общественный транспорт продолжает работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы защитить пассажиров от возможного заражения, нужно соблюдать правила дезинфекции транспортных средств.

Каждый автобус должен проходить очистку и дезинфекцию после окончания рабочей смены или не менее двух раз в сутки, отметили в Роспотребнадзоре. При длительных маршрутах должно проводиться проветривание салона автобуса, а также влажная уборка. Ручки дверей, поручни, подлокотники кресел и откидные столики в междугородних автобусах, а также пряжки ремней безопасности, персональные панели управления, пластмассовые, металлические или кожаные части спинок сидений, индивидуальные видеомониторы должны проходить обработку.

Водители проходят предрейсовый осмотр. Они должны быть обеспечены запасом одноразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

В случае выявления зараженного пассажира дезинфекцию должны проводить специализированные организации с помощью дезинфицирующих средств на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Для дезинфекции воздуха в отсутствие людей рекомендуется применять открытые переносные ультрафиолетовые облучатели и аэрозоли дезинфицирующих средств.

Помимо запрета использовать для чистки автобуса сжатый воздух или воду под давлением, также нельзя применять любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или распространение инфекционного материала в виде аэрозоля. А пылесосы можно использовать только после правильно произведенной дезинфекции, указали в Роспотребнадзоре.

Для дезинфекции можно использовать такие средства, как натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%, перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%, четвертичные аммониевые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%, третичные амины в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%, полимерные производные гуанидина в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%. Также можно применять спирты в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе.