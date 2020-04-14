Какие апартаменты приносят доход

Непредсказуемость экономической ситуации и ослабление рубля стимулируют спрос на традиционный защитный актив - недвижимость. Наиболее привлекательным для инвестиций сегментом, как показал опрос PwC, считается жилая недвижимость - ее выбрали 31 процент респондентов (по сравнению с 27 процентами в прошлом году).

По оценкам аналитиков Knight Frank, общий объем предложения на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости в Москве вырос в прошлом году на 20 процентов и составил около 2,6 тысячи объектов. При этом эксперты обращают внимание на то, что в элитном сегменте рынок пополнялся в основном проектами клубного формата, а в премиальном, наоборот, на рынок вышло нескольких масштабных проектов.

Вложение в квартиру или апартаменты от надежного застройщика становится логичным шагом для многих инвесторов. Национальная валюта продолжает слабеть (к концу марта рубль упал по отношению к доллару больше чем на 17 процентов), фондовые рынки лихорадит из-за пандемии коронавируса, меняется налогообложение крупных вкладов. На этом фоне недвижимость остается "тихой гаванью" для сохранения и преумножения капитала.

Новостная повестка меняется каждые несколько часов, поэтому те, кто планировал покупку недвижимости, ускоряются. Резкий рост курса иностранных валют делает российский рынок привлекательным - тот же опрос PwC показал, что лишь 12 процентов отечественных инвесторов считают зарубежные рынки недвижимости альтернативным инструментом инвестирования, большинство предпочитает сохранять свою деятельность на отечественном рынке.

Инвесторы начинают искать выгодные проекты в Москве. Среди таких можно выделить комплекс апартаментов премиум-класса "ПОКЛОННАЯ 9" на Кутузовском проспекте от ANT Development.

Как рассказали в компании, по проекту "ПОКЛОННАЯ 9" отмечается определенная позитивная динамика спроса, которую эксперты объясняют в том числе инвестиционной привлекательностью объекта. Инвесторы сейчас проявляют интерес к проектам надежных застройщиков, готовых работать в российских реалиях. Развитие экономической ситуации трудно прогнозировать, многие компании не могут просчитать риски даже до конца года, не говоря уже о более отдаленной перспективе, поэтому уход с рынка неуспешных девелоперов, скорее всего, ускорится.

У ANT Development с точки зрения готовности работать в любых условиях есть ряд преимуществ: она входит в крупнейший строительный холдинг ANT Yapi, существующий на международном рынке с 1991 года и успешно преодолевший не один кризис, в том числе в России. В компании не отрицают, что экономическая ситуация в России и в мире оказывает влияние на бизнес ANT Development и холдинг ANT Yapi в целом. При этом подчеркивают, что это не первый кризис, и предыдущие были вполне успешно преодолены. Компания всегда выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами. "Мы не планируем дополнительного повышения цены, все планово - согласно финансовой модели и динамике строительства проекта. Начальные этапы строительства -наиболее выгодный момент для вложений в проект", - добавили в ANT Development.

Когда застройщик выбран, инвесторы обращают внимание на оценку роста стоимости объекта, в который собираются вложиться. По оценкам экспертов, в проекте "Поклонная 9" к моменту выдачи ключей цена апартаментов должна увеличиться более чем на 40 процентов. Такой оптимистичный прогноз по цене связан, в частности, с удачным расположением дома - он находится в престижном районе Дорогомилово. Важный для Москвы вопрос - транспортная доступность, и здесь локация выбрана оптимально: до Кремля можно доехать за 10-15 минут, Кутузовский проспект - всего в 300 метрах, выезд на ТТК -в 900 метрах.

Сейчас, как рассказали в ANT Development, цена квадратного метра в комплексе начинается от 400 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести один из 505 апартаментов с финишной чистовой отделкой в трех дизайнерских стилях. К их разработке привлечены лучшие специалисты, работающие с премиальными материалами европейского уровня.

Еще один аспект, который всегда привлекает опытных инвесторов - качество самого продукта, предлагаемого застройщиком рынку. В комплексе "ПОКЛОННАЯ 9" будет 32 этажа, на первых семи расположится пятизвездочный отель, сервисы и услуги которого будут доступны всем резидентам. Это, в частности, панорамный бассейн, роскошный спа, фитнес, рестораны, бизнес-лаунжи. При разработке инфраструктуры девелопер тщательно изучил потребности своих клиентов с учетом многолетнего международного опыта.

"ПОКЛОННАЯ 9" выделяется среди других объектов в элитном сегменте не только внутренней, но и внешней инфраструктурой. Над архитектурной концепцией комплекса работало ведущее архитектурное бюро METEX с богатым портфолио проектов в сфере жилой недвижимости по всему миру. Для проекта "ПОКЛОННАЯ 9" решено было соединить элементы стиля сталинского ампира и лучших небоскребов Чикаго и Нью-Йорка.

Высокие стандарты качества разработчиков проекта "ПОКЛОННАЯ 9" позволят инвесторам заработать не только на последующей продаже, но и на сдаче в аренду апартаментов премиум-класса.

По данным Savills, за последние 5 лет количество обращений от потенциальных арендаторов в сегменте высокобюджетной аренды выросло на 51 процент. В январе-февраля средняя цена составляла 324,7 тысячи рублей в месяц, при этом выросло число запросов на аренду в высоком ценовом диапазоне, от 600 тысяч рублей в месяц.

Понимая нестабильность текущей экономической ситуации, ANT Development предлагает клиентам беспрецедентные условия по рассрочке. При покупке апартаментов в комплексе "ПОКЛОННАЯ 9" сейчас предоставляется трехлетняя рассрочка от застройщика под 0% в годовых и при минимальном первоначальном взносе. В компании уверены, что такие гибкие финансовые условия смогут дополнительно подчеркнуть экономическую стабильность и крепкий финансовый фундамент компании.