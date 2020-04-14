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14.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Шансы получить страховые выплаты, если родственник умер из-за коронавируса, ничтожно малы, считает юрист Татьяна Кузнецова. Важно внимательно ознакомиться с содержанием договора, посмотреть, на каких условиях страховщик гарантирует перевести деньги, пояснила она.
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

Максимальная сумма, на которую сегодня можно застраховаться от наступления летального исхода из-за коронавируса, составляет один миллион. Ее выплатят наследникам при наступлении страхового случая.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По словам Кузнецовой, перед заключением договора важно уточнить, содержание документа, подтверждающего наступление этого страхового случая. Она пояснила, что летальный исход из-за коронавируса нельзя понимать буквально. Смерть наступает не из-за инфекционного заболевания, а в результате осложнений, которое оно вызывает. Так, в заключении патологоанатома будет указан основной диагноз по поражению органов или систем, вызванных коронавирусом. Например, пневмония. Подтвердить, что страхователь был болен COVID-19, сможет только лечащий врач при наличии лабораторных анализов на инфекцию.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Даже доказательств того, что пневмония наступила из-за коронавируса, не всегда бывает достаточно. Ряд страховых компаний в условиях договора прописали одинаковую формулировку о том, что выплату в случае смерти родственника из-за коронавируса можно получить, если у него "впервые диагностировано заболевание группы X "Болезни органов дыхания" МКБ-10 (международной классификации болезней). "Следует понимать, что эта группа заболеваний включает бронхиты, синуситы, пневмонию. Выходит, что для получения выплаты по страховому полису, в медицинской карточке человека таких диагнозов быть не должно", - сказала юрист.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что наиболее подвержены осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции COVID-19 граждане с хроническими заболеваниями, а также и люди старше 60 лет. Большинство страховых компаний ограничивают предельный возраст страхуемых от коронавируса 60-65 годами.

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