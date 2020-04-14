Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса

Шансы получить страховые выплаты, если родственник умер из-за коронавируса, ничтожно малы, считает юрист Татьяна Кузнецова. Важно внимательно ознакомиться с содержанием договора, посмотреть, на каких условиях страховщик гарантирует перевести деньги, пояснила она.

Максимальная сумма, на которую сегодня можно застраховаться от наступления летального исхода из-за коронавируса, составляет один миллион. Ее выплатят наследникам при наступлении страхового случая.

По словам Кузнецовой, перед заключением договора важно уточнить, содержание документа, подтверждающего наступление этого страхового случая. Она пояснила, что летальный исход из-за коронавируса нельзя понимать буквально. Смерть наступает не из-за инфекционного заболевания, а в результате осложнений, которое оно вызывает. Так, в заключении патологоанатома будет указан основной диагноз по поражению органов или систем, вызванных коронавирусом. Например, пневмония. Подтвердить, что страхователь был болен COVID-19, сможет только лечащий врач при наличии лабораторных анализов на инфекцию.

Даже доказательств того, что пневмония наступила из-за коронавируса, не всегда бывает достаточно. Ряд страховых компаний в условиях договора прописали одинаковую формулировку о том, что выплату в случае смерти родственника из-за коронавируса можно получить, если у него "впервые диагностировано заболевание группы X "Болезни органов дыхания" МКБ-10 (международной классификации болезней). "Следует понимать, что эта группа заболеваний включает бронхиты, синуситы, пневмонию. Выходит, что для получения выплаты по страховому полису, в медицинской карточке человека таких диагнозов быть не должно", - сказала юрист.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что наиболее подвержены осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции COVID-19 граждане с хроническими заболеваниями, а также и люди старше 60 лет. Большинство страховых компаний ограничивают предельный возраст страхуемых от коронавируса 60-65 годами.