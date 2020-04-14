Канал "Победа" запустил Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль

Телеканал "Победа", отметивший свой первый день рождения 9 апреля 2020 года, дал старт Открытому Всероссийскому онлайн-фестивалю "Спасибо за Победу!".

Главным событием онлайн-фестиваля, приуроченного к 75-й годовщине Победы, станет Конкурс чтецов стихов и прозы, исполнителей авторской песни и каверов известных песен о Великой Отечественной войне и Победе, который продлится с 13 апреля по 1 мая 2020 года. Конкурс пройдет на онлайн-платформе: участники должны будут исполнить песню собственного сочинения о Великой Отечественной войне или кавер-версию известной военной композиции и выложить запись на сайт конкурса - pobeda.tv. Кроме того, в конкурсе смогут принять участие исполнители стихотворных и прозаических произведений о Великой Отечественной войне - как собственных, так и написанных другими авторами. Концерт финалистов выйдет в эфир на телеканале "Победа" 8 мая и будет доступен для просмотра онлайн. Участие в конкурсе могут принять желающие со всего мира старше 4-х лет. Зарегистрироваться в качестве участника Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!", а также узнать его подробные правила можно на сайте конкурса.

Между тем

Пятый канал также запустил социальный проект - "Внуки Победы". В нем может принять участие любой желающий. Для это нужно найти в семейном архиве фотографию своих близких - участников Великой Отечественной войны. Затем - сделать свое фото. При этом постараться, чтобы оно было максимально похоже на военное изображение. Обе фотографии нужно выложить на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды #ПятыйКанал. Снимки могут быть показаны в эфире Пятого канала. Проект поддержали многие российские звезды театра, кино и эстрады. Полные правила участия в проекте - на сайте www.5-tv.ru.