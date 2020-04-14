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14.04.2020 20:05
Рубрика: Культура

Каннский фестиваль рассмотрит возможности проведения в 2020 году

Текст: Валерий Кичин
Дирекция Каннского международного кинофестиваля распространила пресс-релиз, согласно которому этот кинофорум, ранее перенесенный с мая на конец июня, не сможет состояться и в эти сроки. Как известно, в своем заявлении в понедельник 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что границы страны будут закрыты по крайней мере до конца июля. Естественно, фестиваль, который по определению собирает участников из многих стран, в этих условиях пройти в своей обычной форме не может.
Фото: REUTERS/Stephane Mahe Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Однако "со вчерашнего вечера мы начали проводить консультации с профессионалами киноиндустрии во Франции и за рубежом, - говорится в официальном сообщении дирекции. - Все они согласны с тем, что Каннский фестиваль, который всегда был важнейшей поддержкой для кинобизнеса, так или иначе должен состояться в 2020 году, тщательно изучив все возможные непредвиденные обстоятельства".

Фото: Valery HACHE / AFP
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"Когда кризис в области здравоохранения, приоритетная для всех проблема, минует, - говорится в заявлении, - нам придется еще раз доказать важность кинематографа и той роли, которую его мастера, кинотеатры и кинопублика играют в нашей жизни. Это будет вкладом фестиваля, его Кинорынка и его многочисленных секций в общее дело. Мы по-прежнему преданы этой идее и хотели бы поблагодарить всех, кто нас поддерживает".

Признавая, что в ситуации с пандемией пока царит полная неопределенность, дирекция выразила надежду, что в ближайшее время сможет сообщить о возможных формах, в которых будет проведен Каннский фестиваль 2020 года.

Несколько дней назад директор фестиваля Тьери Фремо отверг предположение, что кинофорум может пройти в цифровом формате. Ему вторили и представители старейшего в мире Венецианского кинофестиваля, который обычно проходит в начале сентября.

Фото: iStock
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Во-первых, нужно еще поинтересоваться мнением продюсеров, хотят ли они, чтобы премьерные показы их фильмов проходили не на больших экранах перед аудиторией в 2,5 тысячи человек, а на компьютерных мониторах, при всем их совершенстве. Во-вторых, все функционирование фестиваля в таком формате будет совершенно иным, не имеющим ничего общего с десятилетиями сформированными традициями.

"Для Каннского фестиваля, его души, его истории, его эффективности эта модель не будет работать, - сказал Фремо корреспонденту журнала Variety. - Что такое цифровой фестиваль? Цифровой конкурс? Фильмы Уэса Андерсона или Пола Верховена на компьютере?! Нам еще нужно будет спросить правообладателей, захотят ли они этого".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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