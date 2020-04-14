Кого объявят чемпионом России по баскетболу

Новости

Пациенты с коронавирусом рассказали о странном симптоме заболевания 16:18
На Ямале бесплатно отправили молоко нуждающимся 16:15
Эксперимент показал, что голодание ведет к смене пола 16:09
В центре Москвы загорелся хостел 16:07
В Минобороны рассказали об эпидемической обстановке в армии 16:07
Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ 16:06
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска 16:05
Премьер Франции поблагодарил РФ за помощь в вывозе граждан республики 16:04
Раскрыта тайна бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей организм 16:04
Работавший с Большим адронным коллайдером физик скончался в Коммунарке 16:00
Renault отказалась от продажи легковых авто. Но только в КНР 16:00
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за новой вспышки Эбола 15:59
Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме 15:57
Четвертый пациент с COVID-19 скончался под Владимиром 15:55
В Болгарии судят школьника, готовившего теракты 15:48
В Петербурге отложили открытие навигации по рекам и каналам 15:47
Хакеры встраивают вредоносные программы в приложения для Android 15:41
Москвичам напомнили о пропусках для поездок на такси 15:34
Ученые из Бразилии усомнились в эффективности хлорохина в борьбе с COVID-19 15:30
Белорусский митрополит призвал воздержаться от посещения храмов 15:20
В горах Сочи нарушившую карантин туристку эвакуировали на вертолете 15:18
СМИ: Миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и квартплатой 15:17
Лесной пожар в Чернобыльской зоне стихает 15:15
Против Volkswagen подан крупнейший коллективный иск 15:14
Госдума одобрила продление эксперимента по интернет-голосованию в Москве 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 15:45
Рубрика: Спорт

Кого объявят чемпионом России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая обладателем золота Евро-2007 и однозначно лучшим нашим игроком 2000-х Андреем Кириленко, несколько дней назад анонсировала назначенное на неопределенную пока дату заседание исполкома организации, на котором будут подведены итоги чемпионата страны в трех дивизионах.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Но эти дивизионы не высшие, и там уже примерно все понятно. Речь идет о мужских Суперлиге 1 и Суперлиге 2, женской Суперлиге 1. Если говорить о главном уровне, то в женской Премьер-лиге, несмотря на факт досрочного завершения сезона по всем известным форс-мажорным обстоятельствам, чемпион России уже определен - им в очередной раз стал екатеринбургский УГМК. Причем первенство "лисиц" ни у кого не вызывает сомнения, поскольку на то есть совершенно объективные показатели в турнирной таблице.

Фото: Михаил Синицын
Почему "Химки" следует признать чемпионом России по баскетболу

Однако относительно мужского чемпионата возникла сложнейшая коллизия, по сути, некая бюрократическая, юридическая, документальная, называйте как хотите, но дыра. А из нее все-таки надо выбираться.

Когда 11 лет назад была создана интернациональная Единая лига ВТБ с преобладанием среди общего числа участников наших команд и точечными вкраплениями иностранных клубов, то РФБ по утвержденному министерством спорта договору (он постоянно пролонгируется) делегировала новой мощной организации права на определение чемпиона страны. Этот титул получает лучшая отечественная команда из числа участников Единой лиги ВТБ. Здесь действительно регламентирующая конструкция предельно проста. Теоретически чемпионом Единой лиги может стать эстонский "Калев" (кстати, реально последний чемпион СССР), а золотые медали первенства России этого же сезона получат баскетболисты условного саратовского "Автодора", хотя играли обе эти команды в одном турнире.

Как бы там ни было, на так называемых и может быть даже в чем-то мифических скрижалях истории должна остаться запись: "чемпионом России по баскетболу среди мужских команд сезона-2019/20 стал коллектив "Икс". Но вот с этим-то пока все совершенно непонятно. Хотя есть и условный "протокол матча", а это турнирная таблица на момент приостановки и досрочного завершения турнира, и прецеденты в других российских и зарубежных лигах по командным игровым видам спорта.

Последний матч в Единой лиге-2019/20 был сыгран 12 марта. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде и без зрителей обыграл в Таллине "Калев" - 98:81. На следующий день генеральный директор организации, многократная чемпионка Европы в составе женской сборной России Илона Корстин, снова продемонстрировала свою блестящую "скорость реакции" - она предельно жестким указанием остановила турнир. И правильно сделала.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Антонов: Единая лига ВТБ правильно поступила, досрочно завершив сезон

На тот момент в положении команд регулярного чемпионата сложилась следующая ситуация: только у четырех клубов из 13 был положительный баланс побед и поражений. БК "Химки" (Московская область) - 18-1, ЦСКА (Москва) - 15-4, "Локомотив-Кубань" - 14-6, УНИКС (Казань) - 12-6. Максимальное число игр из 24 запланированных в "регулярке" провели "Локо" и "Калев" (оба - по 20). Еще семь клубов сыграли по 18 встреч. И по 19 раз выходили на площадку "Химки", ЦСКА, польская "Зелена-Гура" и белорусский "Цмоки-Минск".

Теперь же стоит обратить внимание на прецедент, созданный Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ), возглавляемой бывшим игроком сборной страны Станиславом Шевченко. Здесь матчи национального чемпионата играли дольше всего - до 21 марта. Но столь поздняя дата вызвана географическими особенностями распространения пандемии коронавируса. В северных сибирских регионах страны, где и происходили до 21 марта включительно волейбольные события, эпидемии не было. И уже ровно через неделю, 28 марта, ВФВ официально объявила об итогах чемпионата страны во всех без исключения дивизионах. Победители и призеры были определены. Пусть даже немножечко спорно, как в мужской высшей лиге А, втором по значимости дивизионе. Там команды провели разное количество матчей, а такого понятия, как в баскетболе - процент побед, в волейболе просто нет. Или процент набранных очков - в баскетболе второй по значимости дополнительный критерий для определения мест. Но в Кисловодске, где играет клуб "Трансгаз Ставрополь", появился повод отпраздновать успех. ВФВ произвела "запись в протоколе", и это главное.

Наверное, в РФБ стоит перенять мудрый опыт ВФВ. Чтобы не было потом споров, недоумений. А они уже появляются. В этом плане весьма показателен рассудительный комментарий главного тренера "Химок" Римаса Куртинайтиса, олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР. Гражданин Литвы, бывший министр спорта этой страны, - личность в баскетбольной системе координат более чем масштабная хотя бы просто по факту титулов и заслуг, и надо бы всем прислушаться.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Президент БК "Химки" Дмитрий Голубков обратился к болельщикам команды

В недавнем интервью одному из авторитетных литовских СМИ Куртинайтис сказал: "Все мы знаем, что, если ЦСКА не станет чемпионом в России, это будет равносильно катастрофе. Однажды мы уже устроили им катастрофу. И мы готовились повторить в этом году. Состав и стиль игры позволял нам сделать это. Нам было по силам дать бой ЦСКА. В Единой лиге в отличие от Евролиги команда не может иметь девять легионеров. У вас должны быть российские игроки. Благодаря этому наша ситуация в Единой лиге была лучше, чем у ЦСКА. Не сомневаюсь, что если бы ЦСКА лидировал в чемпионате Единой лиги, то турнирная таблица была бы утверждена".

Из приведенных выше данных по верхней части турнирной таблицы следует, что "Химки" и ЦСКА сыграли одинаковое количество матчей - по 19 из 24 запланированных в регулярном чемпионате. Отставание "красно-синих" составляет три победы. Кроме того, подмосковная команда убедительно, с разницей "+16", обыграла конкурента в личной встрече в первом круге. В сложившейся ситуации только условный оголтелый армейский фанат или безнадежный пессимист из числа подмосковных болельщиков могли предположить, что "Химки" упустят первое место в "регулярке". Лидерство, а с ним и итоговая победа подмосковного коллектива в чемпионате не вызывают сомнений. Безусловно, титул, в том числе и российский, а не только Единой лиги ВТБ, определяется в плей-офф. Конечно, очень обидно, что мы лишились зрелища в одном из самых интересных сезонов в новейшей российской баскетбольной истории. Но таковы реалии нынешних дней. Это форс-мажор. И если сезон прекращен, то правильно было бы назвать его триумфатора, исходя из текущей ситуации, проще говоря, из положения команд в таблице. Если не в лиге, где клубы сами приняли решение, а это их непреложное право, согласно уставу организации, то в России. Следуя законодательным и регламентирующим документам, исполкому федерации придется утвердить итоговое положение команд, предоставив его и в Минспорт. А, следовательно, в скрижали истории российского баскетбола добавится новая надпись: "Химки" - чемпион.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Российская федерация баскетбола Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА Спортивные организации Баскетбольные клубы БК "Химки" Правительство Минспорт

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
Полиция будет проверять водителей на въездах в Москву
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере
Как в режиме самоизоляции заниматься спортом