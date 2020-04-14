Кого объявят чемпионом России по баскетболу

Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая обладателем золота Евро-2007 и однозначно лучшим нашим игроком 2000-х Андреем Кириленко, несколько дней назад анонсировала назначенное на неопределенную пока дату заседание исполкома организации, на котором будут подведены итоги чемпионата страны в трех дивизионах.

Но эти дивизионы не высшие, и там уже примерно все понятно. Речь идет о мужских Суперлиге 1 и Суперлиге 2, женской Суперлиге 1. Если говорить о главном уровне, то в женской Премьер-лиге, несмотря на факт досрочного завершения сезона по всем известным форс-мажорным обстоятельствам, чемпион России уже определен - им в очередной раз стал екатеринбургский УГМК. Причем первенство "лисиц" ни у кого не вызывает сомнения, поскольку на то есть совершенно объективные показатели в турнирной таблице.

Однако относительно мужского чемпионата возникла сложнейшая коллизия, по сути, некая бюрократическая, юридическая, документальная, называйте как хотите, но дыра. А из нее все-таки надо выбираться.

Когда 11 лет назад была создана интернациональная Единая лига ВТБ с преобладанием среди общего числа участников наших команд и точечными вкраплениями иностранных клубов, то РФБ по утвержденному министерством спорта договору (он постоянно пролонгируется) делегировала новой мощной организации права на определение чемпиона страны. Этот титул получает лучшая отечественная команда из числа участников Единой лиги ВТБ. Здесь действительно регламентирующая конструкция предельно проста. Теоретически чемпионом Единой лиги может стать эстонский "Калев" (кстати, реально последний чемпион СССР), а золотые медали первенства России этого же сезона получат баскетболисты условного саратовского "Автодора", хотя играли обе эти команды в одном турнире.

Как бы там ни было, на так называемых и может быть даже в чем-то мифических скрижалях истории должна остаться запись: "чемпионом России по баскетболу среди мужских команд сезона-2019/20 стал коллектив "Икс". Но вот с этим-то пока все совершенно непонятно. Хотя есть и условный "протокол матча", а это турнирная таблица на момент приостановки и досрочного завершения турнира, и прецеденты в других российских и зарубежных лигах по командным игровым видам спорта.

Последний матч в Единой лиге-2019/20 был сыгран 12 марта. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде и без зрителей обыграл в Таллине "Калев" - 98:81. На следующий день генеральный директор организации, многократная чемпионка Европы в составе женской сборной России Илона Корстин, снова продемонстрировала свою блестящую "скорость реакции" - она предельно жестким указанием остановила турнир. И правильно сделала.

На тот момент в положении команд регулярного чемпионата сложилась следующая ситуация: только у четырех клубов из 13 был положительный баланс побед и поражений. БК "Химки" (Московская область) - 18-1, ЦСКА (Москва) - 15-4, "Локомотив-Кубань" - 14-6, УНИКС (Казань) - 12-6. Максимальное число игр из 24 запланированных в "регулярке" провели "Локо" и "Калев" (оба - по 20). Еще семь клубов сыграли по 18 встреч. И по 19 раз выходили на площадку "Химки", ЦСКА, польская "Зелена-Гура" и белорусский "Цмоки-Минск".

Теперь же стоит обратить внимание на прецедент, созданный Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ), возглавляемой бывшим игроком сборной страны Станиславом Шевченко. Здесь матчи национального чемпионата играли дольше всего - до 21 марта. Но столь поздняя дата вызвана географическими особенностями распространения пандемии коронавируса. В северных сибирских регионах страны, где и происходили до 21 марта включительно волейбольные события, эпидемии не было. И уже ровно через неделю, 28 марта, ВФВ официально объявила об итогах чемпионата страны во всех без исключения дивизионах. Победители и призеры были определены. Пусть даже немножечко спорно, как в мужской высшей лиге А, втором по значимости дивизионе. Там команды провели разное количество матчей, а такого понятия, как в баскетболе - процент побед, в волейболе просто нет. Или процент набранных очков - в баскетболе второй по значимости дополнительный критерий для определения мест. Но в Кисловодске, где играет клуб "Трансгаз Ставрополь", появился повод отпраздновать успех. ВФВ произвела "запись в протоколе", и это главное.

Наверное, в РФБ стоит перенять мудрый опыт ВФВ. Чтобы не было потом споров, недоумений. А они уже появляются. В этом плане весьма показателен рассудительный комментарий главного тренера "Химок" Римаса Куртинайтиса, олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР. Гражданин Литвы, бывший министр спорта этой страны, - личность в баскетбольной системе координат более чем масштабная хотя бы просто по факту титулов и заслуг, и надо бы всем прислушаться.

В недавнем интервью одному из авторитетных литовских СМИ Куртинайтис сказал: "Все мы знаем, что, если ЦСКА не станет чемпионом в России, это будет равносильно катастрофе. Однажды мы уже устроили им катастрофу. И мы готовились повторить в этом году. Состав и стиль игры позволял нам сделать это. Нам было по силам дать бой ЦСКА. В Единой лиге в отличие от Евролиги команда не может иметь девять легионеров. У вас должны быть российские игроки. Благодаря этому наша ситуация в Единой лиге была лучше, чем у ЦСКА. Не сомневаюсь, что если бы ЦСКА лидировал в чемпионате Единой лиги, то турнирная таблица была бы утверждена".

Из приведенных выше данных по верхней части турнирной таблицы следует, что "Химки" и ЦСКА сыграли одинаковое количество матчей - по 19 из 24 запланированных в регулярном чемпионате. Отставание "красно-синих" составляет три победы. Кроме того, подмосковная команда убедительно, с разницей "+16", обыграла конкурента в личной встрече в первом круге. В сложившейся ситуации только условный оголтелый армейский фанат или безнадежный пессимист из числа подмосковных болельщиков могли предположить, что "Химки" упустят первое место в "регулярке". Лидерство, а с ним и итоговая победа подмосковного коллектива в чемпионате не вызывают сомнений. Безусловно, титул, в том числе и российский, а не только Единой лиги ВТБ, определяется в плей-офф. Конечно, очень обидно, что мы лишились зрелища в одном из самых интересных сезонов в новейшей российской баскетбольной истории. Но таковы реалии нынешних дней. Это форс-мажор. И если сезон прекращен, то правильно было бы назвать его триумфатора, исходя из текущей ситуации, проще говоря, из положения команд в таблице. Если не в лиге, где клубы сами приняли решение, а это их непреложное право, согласно уставу организации, то в России. Следуя законодательным и регламентирующим документам, исполкому федерации придется утвердить итоговое положение команд, предоставив его и в Минспорт. А, следовательно, в скрижали истории российского баскетбола добавится новая надпись: "Химки" - чемпион.