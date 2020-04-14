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14.04.2020 08:08
Рубрика: В мире

Количество заболевших COVID-2019 в Бельгии превысило 30 тысяч человек

Текст: Александр Гусаров

На протяжении последних суток в Бельгии зафиксирована почти тысяча новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает издание The Brussels Times, на утро вторника общее количество заболевших COVID-2019 в королевстве превысило психологическую отметку в 30 тысяч человек.

Фото: AFP/Johann GRODER
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Уточняется, что с момента вспышки заболевания в стране его жертвами стали 3903 бельгийца.

Вместе с тем, по словам местных вирусологов, с начала апреля отмечается медленное, постепенное снижение количества новых случаев госпитализации пациентов с диагнозом коронавирус нового типа. На текущий момент Брюссель, в отличие от ряда стран ЕС, не планирует отмену или смягчение ранее введенных из-за эпидемии COVID-2019 мер карантина и социального дистанцирования.

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