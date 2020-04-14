Константин Богомолов будет вести онлайн-интервью с артистами

Сложно предположить, когда все успевает Константин Богомолов, но видеосервис Start задействовал его во всех своих проектах в полной мере. Кроме того, что Богомолов снимает для них сериалы, теперь он подготовил серию интервью - "Коронный выход".

"Коронный выход" - это проект видеосервиса START и Театра на Малой Бронной, в рамках которого Константин Богомолов побеседует с Никитой Ефремовым, Любовью Аксеновой, Мариной Зудиной, Владимиром Мишуковым, Ириной Старшенбаум и другими актерами. Естественно, по видеосвязи. Первая встреча в рамках "Коронного выхода" будет с Мариной Зудиной.

"Константин и Марина поговорят о профессиональной и личной жизни актрисы. Обсудят, каково это - быть женой художественного руководителя театра и ведущей актрисой? Что Зудиной дал проект "Содержанки"? Как актриса строит отношения с сыном? Почему ведет Instagram сама, и что ей дают социальные сети?" - говорится в релизе видеосервиса. Обо всем этом Константин Богомолов расспросит Марину Зудину уже 14 апреля. Трансляция начнется в 17.00 на YouTube-каналах START и Театра на Малой Бронной, а позже запись разговора появится на платформе.

Новые выпуски "Коронного выхода" будут появляться каждую неделю по вторникам.