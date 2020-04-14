Новости

В Испании частные клиники обязали делать тесты на коронавирус 13:07
В Новосибирске создали самоочищающиеся ткани для масок и костюмов 13:06
Работы по созданию семейства боевых роботов "Соратник" начались в РФ 13:01
Самый маленький в России. УАЗ "Профи" превратили в топливозаправщик 13:01
Житель Ростовской области убил трех человек и сжег их тела 12:55
Видео: В Сочи симфонический оркестр записал концерт из дома 12:47
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка 12:46
В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом 12:43
В Москве расцвели первые магнолии 12:40
Видео: Грабитель напал на женщину в центре Перми 12:32
Россия направила в Киргизию очередную партию тест-систем на COVID-19 12:31
В приквеле "Гарри Поттера" появятся юный Волан-де-Морт и Хагрид 12:28
Китайскую копию "Зубра" на воздушной подушке сняли на видео 12:27
Минск завершил ратификацию соглашений с Евросоюзом по выдаче виз 12:25
Гренландия стала первым местом, где удалось победить коронавирус 12:24
Онлайн-премьера "Троллей 2" стала самой успешной в истории 12:15
Нижегородку арестовали на пять суток за сон на улице 12:14
Таможня не пустила в Калининград 4,5 тонны "санкционных" лимонов 12:12
В Госдуме оценили идею поощрять студентов-волонтеров 12:07
В Волгоградской области подтвердили первую смерть из-за COVID-19 12:03
В Москве назван лучший музыкант метро 12:02
"Русский Унимог" или "Табуретка". Почему так называли редкий ЗИЛ 12:01
Константин Богомолов будет вести онлайн-интервью с артистами 12:00
В Подмосковье за больными коронавирусом будут следить роботы 11:59
На Ставрополье у автобуса во время движения оторвалось колесо 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
ВС разъяснил, как считать сроки раздела общего имущества при разводе
ВС разъяснил, как считать сроки раздела общего имущества при разводе
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 12:00
Рубрика: Культура

Константин Богомолов будет вести онлайн-интервью с артистами

Текст: Сусанна Альперина

Сложно предположить, когда все успевает Константин Богомолов, но видеосервис Start задействовал его во всех своих проектах в полной мере. Кроме того, что Богомолов снимает для них сериалы, теперь он подготовил серию интервью - "Коронный выход".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Сериал Богомолова о любви во время карантина выйдет в конце апреля

"Коронный выход" - это проект видеосервиса START и Театра на Малой Бронной, в рамках которого Константин Богомолов побеседует с Никитой Ефремовым, Любовью Аксеновой, Мариной Зудиной, Владимиром Мишуковым, Ириной Старшенбаум и другими актерами. Естественно, по видеосвязи. Первая встреча в рамках "Коронного выхода" будет с Мариной Зудиной.

"Константин и Марина поговорят о профессиональной и личной жизни актрисы. Обсудят, каково это - быть женой художественного руководителя театра и ведущей актрисой? Что Зудиной дал проект "Содержанки"? Как актриса строит отношения с сыном? Почему ведет Instagram сама, и что ей дают социальные сети?" - говорится в релизе видеосервиса. Обо всем этом Константин Богомолов расспросит Марину Зудину уже 14 апреля. Трансляция начнется в 17.00 на YouTube-каналах START и Театра на Малой Бронной, а позже запись разговора появится на платформе.

Новые выпуски "Коронного выхода" будут появляться каждую неделю по вторникам.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Володин предложил депутатам отказаться от отпусков
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Онлайн уроки для школьников заменили на телевизионные
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства