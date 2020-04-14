Константин Чуйченко рассказал об успехе юридического форума в Петербурге

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что зрителями прямого эфира Петербургского международного юридического форума "9 1\2: законы коронавируса" стали порядка 300 тысяч человек из 102 стран мира.

"Одновременно самые популярные сессии смотрели до пятнадцати тысяч человек, а охват аудитории различных социальных сетей составил 2 млн человек, - рассказал Константин Чуйченко. - Учитывая, что идея проведения форума в таком формате возникла у организаторов всего за две недели до начала мероприятия, на мой взгляд, мы превзошли свои собственные ожидания".

По его словам, в онлайн форуме приняли участие 124 спикера из 20 стран мира. "Большой интерес к программе онлайн форума проявили международные организации, в том числе Совет Европы, Всемирная организация здравоохранения, профильные комиссии Организации объединенных наций, Международная организация труда и другие, - сказал министр юстиции России. - Также стоит отметить, что онлайн форум сохранил традицию "живого" общения гостей. Зарегистрированные участники могли общаться в специальном чате, задавать вопросы спикерам и дискутировать друг с другом".

Спикеры обсудили деятельность адвокатов в период кризиса, обеспечение беспрерывной нотариальной помощи гражданам и переход национальных и международных судов в онлайн-режим работы.

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