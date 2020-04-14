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14.04.2020 08:02
Рубрика: В мире

Крупнейшие штаты США создали "региональный пакт" для борьбы с COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил о том, что он объединяется со своими коллегами из шести северо-восточных штатов США и трех штатов Западного побережья в так называемый "региональный пакт". Вместе они намерены разработать единую стратегию по упрощению процедуры нахождения в изоляции в домашних условиях и смягчению последствий эпидемии коронавируса для американской экономики.
Фото: REUTERS /Graham Sloan Фото: REUTERS /Graham Sloan
Фото: REUTERS /Graham Sloan

"Мы задаемся вопросом - что первично, решение вопросов общественного здравоохранения или экономики? Оба вопроса первостепенные", - отметил нью-йоркский губернатор.

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
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Главы десяти штатов, в которых проживает более 100 миллионов человек, то есть почти треть жителей США, выступают против скоропалительного открытия американских предприятий, на чем настаивает Белый дом. По их мнению, решение о возобновлении работы предприятий должно напрямую зависеть от результатов более широкого тестирования на коронавирус, которое начнется в Соединенных Штатах во второй половине апреля. Они полагают, что частичная отмена мер по социальному дистанцированию может привести ко второй и более широкомасштабной волне пандемии коронавируса, отмечает Reuters.

Губернаторы намерены разработать меры по снижению воздействия коронавируса в обездоленных общинах, обеспечить бесперебойные поставки в больницы медицинского оборудования, усилить контроль за карантином инфицированных и лиц, контактировавших с ними, а также выработать единую стратегию по предотвращению и борьбе со вспышками эпидемии в домах престарелых. В этих учреждениях долгосрочного ухода, по данным американских СМИ, умерло не менее 3,3 тысячи человек.

Десять губернаторов, все демократы, за исключением Чарли Бейкера из Массачусетса, подчеркнули, что решение о том, когда и как необходимо возобновить работу не "жизненно важных объектов инфраструктуры", а также открыть школы и университеты, должно быть продиктовано заботой о здоровье жителей и опираться на науку, а не на политику. Кроме того, они напоминают Белому дому, что согласно американскому законодательству, полномочия отменять или изменять их приказы об изоляции граждан принадлежат им, а не федеральному центру.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Решение о создании "регионального пакта" было обнародовано после того, как на своем ежедневном брифинге в понедельник, 13 апреля, президент Дональд Трамп объявил о том, что любое решение о перезапуске экономики США будет принято лично им и что у него есть односторонние полномочия для того, чтобы "положить конец мерам, которые задушили экономику США", и всего за три недели лишили работы по меньшей мере 17 миллионов американцев.

Со своей стороны, эксперты в области гражданского права утверждают, что президент имеет ограниченные полномочия в соответствии с конституцией США, чтобы требовать от властей городов и штатов принятия решений об открытии правительственных, образовательных учреждений, возобновлении работы общественного транспорта или приказывать местным предприятиям возобновить работу.

Разговоры о возможном послаблении ограничительных мер появились на фоне сообщений о том, что кризис достиг своего пика и кривая эпидемии в Америке якобы пошла на спад. В понедельник в США было зарегистрировано, по меньшей мере, полторы тысячи летальных исходов, что намного ниже показателя прошлой недели, когда в стране фиксировали до двух тысяч смертей каждые 24 часа. В частности, губернатор Куомо заявил, что "худшее для его штата уже позади". Вместе с тем, он предупредил, что успехи, достигнутые благодаря социальному дистанцированию, могут быть сведены к нулю, если власти "сделают что-то глупое" и "слишком быстро дадут послабления в части изоляции граждан".

Между тем

Согласно данным университета Джона Хопкинса, ведущего онлайн статистику зараженных и погибших от COVID-19, в мире по состоянию на 07.00 14 апреля, заболели 1 920 618 и скончались от смертельного вируса 119 687 человек.

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