Крупный бизнес дал советы, как приспособиться к удаленной работе

По опросам российских компаний, число их сотрудников, работающих на "удаленке", выросло в пять раз и составляет уже 14% от всего персонала, посчитали аналитики OMI (Online Market Intelligence). Около трети россиян признаются, что качество их работы снизилось из-за перехода на удаленный формат. Только каждый пятый отмечает, что из дома работать комфортнее, показал опрос Superjob.

После введения связанных с пандемией коронавируса ограничений на официальном сайте мэра Москвы появилась отдельная вкладка, где собрана вся информация об организации удаленной работы - как для работодателей, так и для сотрудников. Крупнейшие работодатели страны (Сбербанк, например) делятся своим опытом дистанционного управления процессами.

Как работать на удаленке максимально эффективно, знают профессионалы - фрилансеры. Однако и они страдают от отсутствия дисциплины и одиночества, выяснили при опросе аналитики Talent Tech и FL.ru. Но все же для успешного выполнения трудовых задач важно обеспечить себе отдельное рабочее место. Пусть хотя бы стол, а если есть возможность - и целую комнату. Такое есть у 52% фрилансеров. Еще один полезный пункт - строгий график работы, его устанавливают 61,6%. Нужно выделить часы на рабочий день (например, с 9 до 18, как стандартный рабочий день), а также предусмотреть время на перерывы и отдых. Почти 70% фрилансеров отметили важность физических нагрузок - на разминку прерываются треть из них, а 40% делают приседания, отжимания или планку.

Помимо организации рабочего места в домашних условиях и графика, есть еще один аспект, мешающий полноценно работать на удаленке. Как показал опрос Аналитического центра НАФИ, многие люди и организации оказались не готовы к работе в дистанционном формате из-за недостаточного уровня знаний и навыков в сфере цифровых технологий. Высоким уровнем таких знаний могут похвастаться менее трети россиян, больше всего таких среди людей в возрасте до 44 лет.

"И в России, и во всем развитом мире экономические последствия эпидемии смогут быть наилучшим образом преодолены благодаря "социально-культурному иммунитету", приобретенному в результате опыта ведения огромным числом людей и организаций цифрового образа жизни. Кроме того, люди на себе прочувствовали имеющиеся пробелы в цифровых компетенциях, что сформирует у многих установки на постоянное саморазвитие в этой области", - полагает заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Крупный бизнес выпускает рекомендации для своих сотрудников и рынка в целом, как приспособиться к удаленной работе. Так, эксперты Google Primer выделяют пять основных пунктов. Первый - создание рабочей обстановки дома, что поможет настроиться на продуктивную работу. Помимо организации комфортного рабочего места, эксперты рекомендуют не заниматься в рабочие часы ничем, кроме своих трудовых обязанностей. Ведь опасность отвлечься - одна из основных проблем дистанционной работы. Не стоит затевать стирку в то время, когда вы обдумываете презентацию - отложите это до вечера, когда "придете" с работы.

Второй полезный совет - ведение списков дел. Это поможет упорядочить рабочий процесс, сохранить мотивацию и действовать эффективно. В него можно включить как повседневные задачи на сегодня, так и глобальные цели. Вычеркивая сделанное, вы будете видеть прогресс.

В дистанционной работе должно быть четкое расписание, как и при работе из офиса. Только следить за его выполнением придется самостоятельно. В расписание следует включать и не связанные с работой обязательства, которые нужно выполнить. Графиком стоит поделиться с коллегами, чтобы они знали, когда вы доступны для обсуждений, а также с членами семьи. Последнее очень важно: то, что вы дома, не означает, что вы свободны в любой момент.

Еще одна рекомендация - заранее спланировать совместную работу с коллегами. Необходимо договориться, когда и в какой форме будут проходить совещания, как вы будете получать задания и обмениваться мнениями. Эксперты отмечают, что по электронной почте удобно сообщать об официальных решениях или передавать информацию. Но если писем слишком много, с ними сложно работать. Быстро решить какой-то вопрос иногда удобнее в мессенджере.

Не забывайте и о личном общении. Специалисты рекомендуют проводить видеоконференции, чтобы оставаться в курсе, чем занимается ваша команда, и поддерживать с ней связь.

Многие компании заранее позаботились о переходе на удаленку. В PwC, например, предусмотрен целый ряд необходимых технологических решений. Например, в компании была заранее внедрена и опробована программа Everyday Flexibility, благодаря которой каждый сотрудник может работать удаленно. На каждом рабочем ноутбуке и в мобильном телефоне сотрудника установлен корпоративный VPN, что гарантирует безопасное подключение ко всем системам и информационным ресурсам. Объем выполненной работы сотрудников фиксируется с помощью табеля учета времени ежедневно.

Сотрудники компании проходят обучающие курсы по работе с удаленными командами. В частности, видео-курс программа Remote Course подготовлен теми сотрудниками, которые одними из первых протестировали возможности подобного формата работы и теперь делятся полезными рекомендациями с коллегами.