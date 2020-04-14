Крупный бизнес включился в борьбу с вирусом

В российском бизнесе отмечается заметный рост корпоративной социальной ответственности (КСО), и ее программы соответствуют общемировым тенденциям. К такому выводу пришли авторы "Доклада о социальных инвестициях в России" Ассоциации менеджеров России.

Компании-лидеры стали интегрировать Цели устойчивого развития ООН в систему стратегического управления. А ответственный бизнес чаще всего развивает благотворительные проекты, в том числе проекты корпоративного волонтерства.

Лидеры по программам КСО - компании добывающего сектора. Стратегия КСО или устойчивого развития включена как элемент в общекорпоративную стратегию у 75 процентов из них.

По словам авторов доклада, пандемия коронавируса поставила перед бизнесом новые задачи и потребовала трансформации его стратегических приоритетов. Весь мир сейчас наблюдает взаимосвязанность изменений экологического, социального и экономического характера и их влияние на корпоративные и бизнес-стратегии.

"Мы видим, как компании меняют бизнес-процессы для того, чтобы выплачивать зарплаты, чтобы поддержать своих сотрудников, и для того, чтобы помочь всем нам достойно пройти этот период", - отметил член Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Многие компании уже успели проявить социальную ответственность в деле.

Пандемия коронавируса заставила весь крупный бизнес включится в борьбу с новой угрозой - и те компании, у которых стратегии КСО существуют много лет, и те, которые только начинают реализовывать первые проекты.

"Мы закупили на какие-то колоссальные суммы необходимую технику, антисептики, маски и перчатки. Есть огромное количество вдохновляющих примеров компаний, которые вовлечены в корпоративную социальную ответственность и не только оперативно реагируют на потрясения, но и с гордостью из них выходят. А самые успешные из них открывают для себя новые рынки и новые перспективы для своего бизнеса", - рассказал Вадим Ковалев.

Крупные ритейлеры выступили с инициативой продавать некоторые социально значимые товары по отпускной цене поставщика, как минимум, в течение месяца. Эту инициативу уже поддержали в ФАС, отметив, что социальная ответственность бизнеса крайне важна в той непростой ситуации, в которой оказались сейчас россияне. Речь идет о продуктах первой необходимости, в частности, картофеле и макаронах, подсолнечном масле, геркулесе, молоке, хлебе и черном чае.

Ранее в Ассоциации поставщиков и производителей продовольственных товаров "Руспродсоюз" рассказали, что поставщики базовых социальных товаров, от консервов до соли, планируют продолжать работать в две смены и обеспечивать всеми необходимыми товарами потребителей. Задержек с поставками товаров не прогнозируется - несмотря на то, что на поставщиков продуктов питания легла колоссальная нагрузка в связи с изменением курса рубля и ростом себестоимости продукции, ростом спроса.

Поддержать потребителей в это непростое время готовы не только ритейлеры, но и финансисты. Так, банк ВТБ уже предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов рублей. Кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам-физическим предоставляются лицам с 31 марта. Заявки принимаются по ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам.

А "Сбербанк страхование жизни" и "Сбербанк страхование" могут предоставить отсрочки платежей по договорам страхования для клиентов, пострадавших от коронавируса COVID-19. Речь идет о многолетних договорах страхования жизни и здоровья ипотечного заемщика, о договорах накопительного страхования жизни (НСЖ), ипотечного страхования имущества, оформленных на любой срок, а также о договорах страхования залогового имущества корпоративных клиентов.

Отсрочка по договорам ипотечного страхования жизни возможна в случае положительного решения банка о реструктуризации кредита на срок, равный периоду ипотечных каникул. Максимальный срок предоставления отсрочки по таким договорам составляет 6 месяцев.

Не остается крупный бизнес в стороне и от непосредственной борьбы с вирусом. Компания "Норникель" выделила на эти цели 10,5 миллиарда рублей. На поддержку больниц в городах присутствия компании (Мурманская область, Красноярский край, Забайкалье) будет потрачено 3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании. По мере необходимости будут докупаться средства индивидуальной защиты и медикаменты. Организованы дополнительные места в инфекционных отделениях больниц, развернуты стационарные и передвижные лаборатории для проведения тестов.

Большинство сотрудников "Норникеля" были переведены на удаленную работу с сохранением полной заработной платы. Тем, от кого зависит непрерывность деятельности компании, будет производиться доплата. До 30 апреля компания также сохранит зарплату тем, у кого нет удаленного доступа к рабочим местам, и сотрудникам, вынужденным остаться с детьми после закрытия дошкольных учреждений.

"К этому кризису "Норникель" подошел с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям", - подчеркнул президент компании Владимир Потанин.

Кроме того, "Норникель" предоставил арендные каникулы предпринимателям, которые работают на территориях компании. Участникам благотворительного проекта "Мир новых возможностей", получившим ссуды на социальные предприятия, предоставлены кредитные каникулы на полгода. Объявлена акция "Волонтеры спешат на помощь": добровольцы оказывают поддержку пожилым людям и тем, кому необходимо соблюдать режим строгой изоляции.