Лавров: Кризис вокруг коронавируса должен стать прививкой от эгоизма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что нынешний кризис вокруг пандемии коронавируса должен стать "прививкой от эгоизма".

"Уже сейчас страны Шенгенской зоны обсуждают с тревогой, как им дальше жить и соседствовать друг с другом, - отметил Лавров на пресс-конференции. - Мне кажется, что возобладает коллективный подход. Может быть, не сразу, наверное, для этого придется и встречаться, и убеждать. Но другого пути нет, мы сейчас должны надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран".

При этом министр допустил, что у некоторых стран могут возобладать эгоистические стремления и попытки отгородиться.