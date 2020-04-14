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14.04.2020 13:49
Рубрика: Власть

Лавров: Кризис вокруг коронавируса должен стать прививкой от эгоизма

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что нынешний кризис вокруг пандемии коронавируса должен стать "прививкой от эгоизма".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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"Уже сейчас страны Шенгенской зоны обсуждают с тревогой, как им дальше жить и соседствовать друг с другом, - отметил Лавров на пресс-конференции. - Мне кажется, что возобладает коллективный подход. Может быть, не сразу, наверное, для этого придется и встречаться, и убеждать. Но другого пути нет, мы сейчас должны надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран".

При этом министр допустил, что у некоторых стран могут возобладать эгоистические стремления и попытки отгородиться.

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