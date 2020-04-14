Лавров: Москва не намерена просить ЕС о снятии санкций в условиях пандемии

Россия не намерена просить Евросоюз о снятии санкций в условиях пандемии, заявил 14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая онлайн на пресс-конференции.

"Если Евросоюз поймет, что метод санкций исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это мы не собираемся", - сказал министр.

При этом глава МИД РФ напомнил, что Россия в условиях глобального заболевания оказывает помощь многим странам, в том числе Италии и США.