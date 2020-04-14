Лавров: Требовать от Китая компенсаций за коронавирус недопустимо

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что требования некоторых западных стран взыскать с Китая компенсацию за ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, недопустимы.

"Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал, это переходит всякие пределы и приличия, - сказал министр. - Я слышал что уже в Лондоне кто-то посчитал, что Китай должен 3 трлн 700 млрд долларов или евро Евросоюза за тот ущерб, который был нанесен этой пандемией. Кто-то вообще вступает за то, чтобы арестовывать китайскую собственность за рубежом, если Китай не заплатит эту компенсацию. У меня просто волосы на голове встают, когда я слышу подобные вещи".

Китай, как отметил Лавров, всячески пытается помочь другим странам своим опытом по борьбе с коронавирусом. И поэтому тем более недопустимо требовать от Пекина возмещения ущерба.