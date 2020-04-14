Биологи предупредили, что лето не спасет от распространения коронавируса

Возбудитель COVID-19, тяжелый респираторный вирус Sars-CoV-2, за двое суток производит в легких человека в три с лишним раза больше патогенных частиц, чем его предшественник SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Такие данные получили микробиологи из Университета Гонконга (The University of Hong Kong, HKU), исследовавшие ткани легких пациентов с новым коронавирусом.

Профессор медицинской школы HKU Чу Хин заявил, что за 48 часов Sars-CoV-2 сгенерировал в 3,2 раза больше инфекционных частиц по сравнению с SARS-CoV. В ряде случаев новый штамм за два дня размножался в 100 раз, тогда как скорость распространения возбудителя атипичной пневмонии в организме была в среднем в 10 раз меньше.

При этом, новый вирус действует крайне скрыто, в течение 48 часов он почти не производит интерфероны, которые служат сигналом для запуска иммунной системы. Из 13 типов генных маркеров Sars-CoV-2 активировал только пять, SARS-CoV затрагивал 11. Как пояснил Чу Хин, подобное поведение вируса и может служить причиной отсутствия симптомов заболевания на начальной стадии, что серьезно осложняет диагностику. Почему новый коронавирус вызывает более медленные иммунные и воспалительные реакции пока остается неизвестным.

Руководитель исследования микробиолог Юэн Квок-юнг напомнил, что сдержать распространение атипичной пневмонии удалось за шесть месяцев. Заражено ею было около 10 тысяч человек, а скончались, по официальным данным, 774 человека.

- С пандемией COVID-19 задача гораздо более сложная, ведь только за четыре месяца от нее погибли уже более 100 тысяч человек, а заразились более полутора миллионов. Вряд ли возможно победить коронавирус в течение ближайших месяцев. Учитывая, что у 90 процентов населения нет к нему иммунитета, допускаю, что распространение Sars-CoV-2 продолжится и после лета, - сказал ученый.

Аналогичного мнения придерживаются и исследователи из Национальной академии наук США. По их словам, нет оснований надеяться, что как в случае с обычными гриппом и ОРВИ, COVID-19 начнет исчезать при жаркой погоде. Проведенное ими исследование в 224 эндемичных городах показало, что распространение коронавируса не зависит от колебаний дневной температуры или влажности. Это подтверждает и вспышка заболеваний в странах с жарким климатом, таких как Австралия и Иран. Кроме того, Sars-CoV-2 имеет схожесть с вирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS, а он распространялся на Аравийском полуострове даже при температуре плюс 45 градусов по Цельсию.

Единственное, на что можно рассчитывать, как заявил доктор из медцентра Нью-Йорка Роберт Глаттер, так это на естественное повышение уровня витамина D в организме человека, которое произойдет на фоне продолжительных солнечных дней. Он, в свою очередь, способствует усилению иммунной системы.