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14.04.2020 21:55
Рубрика: Спорт

Голосовали за другую

Шарапова проиграла виртуальный US Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова не смогла добиться такого же успеха в виртуальном розыгрыше US Open, в котором выступали чемпионы разных лет, как Марат Сафин. В финале Шарапова уступила аргентинской теннисистке Габриэле Сабатини.

Победительница определялась путем зрительского голосования в официальных соцсетях турнира. Мария в итоге набрала 41 процент голосов, а Габриэла - 59. Марат обыграл испанца Рафаэля Надаля: 60 на 40.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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На пути к финалу Шарапова, победившая на US Open в 2006 году, одолела австралийку Маргарет Корт, бельгийку Жюстин Энен, Мартину Навратилову, выступавшую за Чехословакию и США, и немку Штеффи Граф. Сабатини, получившая свой единственный "Большой шлем" в Нью-Йорке в 1990-м, в ходе турнира взяла верх над американками Сереной Уильямс и Крис Эверт, бельгийкой Ким Клейстерс и еще раз Эверт (некоторые чемпионки были включены в сетку дважды).

Между тем виртуальные соревнования набирают обороты. Организаторы грунтового турнира в Мадриде проведут розыгрыш в онлайн-режиме с 27 по 30 апреля в видеоигре Tennis World Tour.

В борьбу за титул включатся пятикратный победитель испанец Рафаэль Надаль, двукратный победитель британец Энди Марей, наш Карен Хачанов. В женской сетке сыграют действующая чемпионка голландка Кики Бертенс, испанка Карла Суарес-Наварро, немка Анжелика Кербер.

Призовой фонд соревнований составит 150 тысяч евро. Причем победители сами решат, какую сумму они выделят на помощь другим игрокам в период отсутствия соревнований.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова

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