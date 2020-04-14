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14.04.2020 15:00
Рубрика: Экономика

Минфин предложил допустить ювелиров к мерам экстренной помощи

Текст: Игорь Зубков
Минфин предложил правительству включить ювелирную отрасль в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Спрос на ювелирную продукцию упал на 90%, объясняет министерство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В производстве ювелирных изделий занято 5 тысяч организаций с 50 тысячами работников, торговлю этими изделиями ведут свыше 15 тысяч организаций, в которых работают около 110 тысяч человек. При этом 95% организаций - это представители микро, малого и среднего бизнеса, и без господдержки отрасль потеряет уникальных мастеров. "Традиционно производство ювелирных изделий является семейным делом, знания и умения в котором передаются из поколений в поколения", - отмечает министерство.

Фото: iStock
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На прошлой неделе правительство внесло в список отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, стоматологические клиники и кинотеатры. С самого начала в перечень вошли транспорт, культура, организация досуга и развлечений, физкультура и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг.

Малые и средние предприятия из этих отраслей имеют право на экстренные меры поддержки, такие как отсрочка платежей по аренде и кредиты "под ноль" на выплату зарплат. ФНС приостановила взыскание налоговой задолженности с таких компаний, а также отложила блокировку их счетов. Кроме того, для них введен мораторий на банкротства по инициативе кредиторов.

Экономика Финансы Правительство Минфин

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