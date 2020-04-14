Минюст предлагает в КоАП заменить для бизнеса штрафы на предупреждение

Министерство юстиции России предложило распространить на весь бизнес правило, по которому за впервые совершенные правонарушения представителям бизнеса выносится предупреждение.

Как напоминает ТАСС, согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях РФ, замена штрафа предупреждением распространяется лишь на субъекты малого и среднего предпринимательства.

"Распространить механизм замены административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и при отсутствии отягчающих обстоятельств, на всех субъектов административной ответственности, а не только на субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, как это предусмотрено действующим КоАП", - говорится в сообщении министерства.