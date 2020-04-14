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14.04.2020 16:37
Рубрика: Экономика

Минюст предлагает в КоАП заменить для бизнеса штрафы на предупреждение

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции России предложило распространить на весь бизнес правило, по которому за впервые совершенные правонарушения представителям бизнеса выносится предупреждение.

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Как напоминает ТАСС, согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях РФ, замена штрафа предупреждением распространяется лишь на субъекты малого и среднего предпринимательства.

"Распространить механизм замены административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и при отсутствии отягчающих обстоятельств, на всех субъектов административной ответственности, а не только на субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, как это предусмотрено действующим КоАП", - говорится в сообщении министерства.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минюст

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