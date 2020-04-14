Минздрав анонсировал клинические испытания вакцины от COVID-19

"Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать, - подчеркнул глава ведомства. - Первые результаты уже есть определенные, мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время также зайдут, в клинические исследования".

Коснувшись темы обеспеченности средствами индивидуальной защиты (СИЗ), министр признал, что в некоторых регионах отмечается дефицит по ряду позиций.

"Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, [они не готовы] к оказанию медицинской помощи в больших объемах. Поэтому сегодня промышленность нарабатывает средства индивидуальной защиты, закупается дополнительно", - сказал Мурашко.

Для анализа данных по обеспечению СИЗ, по словам министра, в ведомстве создана специальная группа.