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14.04.2020 23:53
Рубрика: Власть

Минздрав анонсировал клинические испытания вакцины от COVID-19

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь научных центров и ближайшее время начнутся ее клинические испытания, заявил в эфире телеканала "Россия-1" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать, - подчеркнул глава ведомства. - Первые результаты уже есть определенные, мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время также зайдут, в клинические исследования".

Фото: sobyanin.ru
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Коснувшись темы обеспеченности средствами индивидуальной защиты (СИЗ), министр признал, что в некоторых регионах отмечается дефицит по ряду позиций.

"Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, [они не готовы] к оказанию медицинской помощи в больших объемах. Поэтому сегодня промышленность нарабатывает средства индивидуальной защиты, закупается дополнительно", - сказал Мурашко.

Для анализа данных по обеспечению СИЗ, по словам министра, в ведомстве создана специальная группа.

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