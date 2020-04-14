Новости

Около 100 торговых точек в Москве оштрафовали за несоблюдение санитарных норм 10:10
Шесть новых боевых кораблей для ВМФ России планируют заложить в апреле 10:07
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус 10:06
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома 10:06
ЗИЛ-4102 - лимузин, который не понравился Горбачеву 10:06
Глава "Газпром нефти" считает сделку ОПЕК+ необходимой для России 10:04
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе 10:04
В Калмыкии скончался первый заболевший COVID-19 10:00
Врач разъяснил последовательность мытья рук при пандемии COVID-19 10:00
Москалькова представила Путину ежегодный доклад 09:58
50 лет космической аварии: как спасали экипаж корабля "Аполлон-13" 09:58
Сергунина: Более 12 тысяч москвичей стали волонтерами акции "Мы вместе" 09:50
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике "Омбудсмен полиции" 09:44
Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины 09:43
Видео: во Флориде аллигатор парализовал движение на загородной трассе 09:43
"Почта России" открыла 5 тысяч вакансий для курьеров и почтальонов 09:38
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций 09:35
В Саратовской области прибавилось еще пять заболевших коронавирусом 09:33
Крымский университет развернул сеть метеостанций 09:31
В Екатеринбурге главврач самоизолировался из-за контакта с зараженным 09:18
На заразившую людей коронавирусом жительницу Совгавани завели дело 09:13
В Курганской области 6 случаев COVID-19 имеют московское происхождение 09:12
В московской больнице N52 построили дополнительные помещения для отдыха медперсонала 09:11
В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 50 09:00
В Сургуте спасли ребенка с 250 ударами сердца в минуту 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 09:58
Рубрика: Власть

Москалькова представила Путину ежегодный доклад

Текст: Кира Латухина

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила президенту доклад о своей деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. Обращений граждан стало меньше, и больше всего их беспокоят вопросы, связанные с уголовными делами.

Москалькова начала принимать обращения в Instagram

В 2019 году поступило 38 328 обращений (в 2018 году - 38 698), из них 4,4 процента - коллективных. Больше всего граждан волнуют вопросы обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства - 32 процента, рост таких обращений составил 9 процентов.

Почти также - на 8,5 процента - выросло число обращений по вопросам реализации законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении - их 2 756. В том числе, более чем в два раза чаще граждан беспокоит перерасчет пенсий и льготы для инвалидов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Татьяна Москалькова: Доходы семей во времена пандемии не должны падать

Особое внимание - защите социальных и жилищных прав: здесь число обращений снизилось и составило 4 492.

На 43 процента уменьшилось количество жалоб от дольщиков. Сократилось количество обращений по вопросам обеспечения жильем инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и семей с детьми, переселения из аварийного жилья, получения жилищных субсидий.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Онлайн уроки для школьников заменили на телевизионные
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса