Москалькова представила Путину ежегодный доклад

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила президенту доклад о своей деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. Обращений граждан стало меньше, и больше всего их беспокоят вопросы, связанные с уголовными делами.

В 2019 году поступило 38 328 обращений (в 2018 году - 38 698), из них 4,4 процента - коллективных. Больше всего граждан волнуют вопросы обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства - 32 процента, рост таких обращений составил 9 процентов.

Почти также - на 8,5 процента - выросло число обращений по вопросам реализации законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении - их 2 756. В том числе, более чем в два раза чаще граждан беспокоит перерасчет пенсий и льготы для инвалидов.

Особое внимание - защите социальных и жилищных прав: здесь число обращений снизилось и составило 4 492.

На 43 процента уменьшилось количество жалоб от дольщиков. Сократилось количество обращений по вопросам обеспечения жильем инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и семей с детьми, переселения из аварийного жилья, получения жилищных субсидий.