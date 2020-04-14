Татьяна Москалькова: Мы стали быстрее реагировать и добиваться восстановления нарушенных прав. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Начнем с последнего. Скажите, пожалуйста, как изменилась работа Уполномоченного в период ограничительных мер и самоизоляции и что вы можете сделать для защиты людей от заражения коронавирусом?

Татьяна Москалькова: Коронавирусная эпидемия коренным образом изменила нашу жизнь. Режим повышенной готовности и беспрецедентные меры, которые предпринимаются властью в целях спасения людей от смертельной болезни, изменили привычный образ жизни каждого из нас и заставили перестроить работу всех госорганов, предприятий и учреждений.

Конечно, это коснулось и аппарата Уполномоченного по правам человека. Нами организована "горячая линия", принимаются обращения по электронной почте, мы находимся на постоянной связи, в том числе с помощью видеоконференции, со своими коллегами из регионов. Это позволяет нам быстро реагировать на ситуации, о которых сообщают граждане, принимать меры к восстановлению нарушенных прав.

Во время пандемии коронавируса права граждан должны неукоснительно соблюдаться, а ограничения - быть соразмерными угрозе

С точки зрения прав человека, на мой взгляд, важны два главных аспекта. Во-первых, неукоснительная реализация дополнительных прав и гарантий, которые граждане и бизнес получили на основании указов президента Российской Федерации и федеральных законов, принятых в апреле этого года. Во-вторых, соблюдение соразмерности ограничительных мер реальной угрозе в период эпидемии.

Татьяна Москалькова: Я всегда благодарю коллег, потому что один в поле не воин. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

А много ли поступает жалоб в связи с введением ограничительных мер?

Татьяна Москалькова: Подавляющее большинство людей с пониманием относятся к ситуации и принимают ее. Тем не менее количество обращений по телефону "Горячей линии" и электронной почте увеличилось почти в десять раз по сравнению с прежними годами. Хотя почти половина из них не назовешь жалобами. Люди звонят, чтобы просто поделиться своими эмоциями, переживаниями. В этом случае мы скорее выступаем в качестве скорой психологической помощи, чем представителей государственной правозащиты. Многие граждане обращаются за консультациями по самым разным вопросам, связанным с ограничительными мерами. Например, как оформить электронный больничный или получить пропуск на передвижение к месту работу.

Жалобы, конечно, тоже есть. За последние две недели их поступило более 300.

Что больше всего волнует людей в условиях режима ограничений и самоизоляции?

Татьяна Москалькова: До сих пор большое количество жалоб связано с отсутствием в аптеках масок и дезинфицирующих средств, с невозможностью в шаговой доступности провести экспресс-анализ на коронавирус и высокой ценой на эту услугу.

Врачи из ряда регионов сообщают о нехватке защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Надо сказать, что количество заболевших врачей растет. И это вызывает большую тревогу.

На дальних месторождениях из-за прекращения авиасообщения внутри корпораций были случаи "зависания" отработавших вахтовых бригад.

Самые многочисленные обращения были связаны с эвакуацией граждан России из-за рубежа по причине ограничения авиарейсов, из-за отсутствия необходимого количества мест в так называемых карантинных центрах.

В нашей газете был опубликован Ваш комментарий по поводу Поправок в Конституцию Российской Федерации, и нашим читателям позиция Уполномоченного, в принципе, известна. Будете ли вы участвовать в наблюдении в день общероссийского голосования?

Татьяна Москалькова: Конечно. У нас наработан хороший опыт организации наблюдения на выборах. Эти формы и методы мы намерены использовать и во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Возвращаясь к Отчетному докладу за 2019 год, какова ситуация с правами человека в стране?

Татьяна Москалькова: Результаты социсследований Фонда "Общественное мнение", с которых начинается Доклад, показывают, что общественные настроения не претерпели существенных изменений по сравнению с прошлым годом: в 2018 году негативно оценивали качество соблюдения прав человека 53 % опрошенных, положительно - 34 %, а в 2019 году соответственно 54 % и 33 %.

Надо сказать, что в последние годы наблюдается требовательное отношение граждан к соблюдению и защите своих личных и социальных прав. И эта тенденция, думаю, будет возрастать.

Нарушения каких прав наиболее болезненны, если судить по результатам соцопросов?

Татьяна Москалькова: Люди ставят на первое место социально-экономические права: в сфере здравоохранения, образования, жилищного и социального обеспечения, трудовых правоотношений, охраны окружающей среды.

Почти половина опрошенных (46 %) обеспокоена высокими ценами на услуги ЖКХ, еще 44 % - низким уровнем зарплат, более трети (39 %) - повышением цен на товары и услуги. По данным Правительства РФ, за чертой бедности находились порядка 51 процента многодетных семей, и это очень печальное явление. Поэтому особенно важно, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации социальную поддержку в первую очередь получит именно эта категория граждан.

Сколько к вам поступило обращений и жалоб в 2019 году?

Татьяна Москалькова: 38 328 обращений. Причем 1 683 из них - коллективные. Большинство граждан обращались к нам традиционно в письменной форме по почте, 4 136 таких обращений были получены в процессе личного приема мною и сотрудниками Аппарата Уполномоченного, в том числе с выездами в регионы. Более 100 сообщений в соцсетях и СМИ, содержащих сведения о нарушении прав человека, также были приняты к рассмотрению.

По всем принятым к рассмотрению обращениям проводились проверки, и в случае подтверждения фактов нарушения прав граждан принимались меры по их восстановлению.

По каким темам увеличивается количество обращений, а по каким уменьшается?

Татьяна Москалькова: Общественный запрос на справедливость сегодня наиболее четко обозначен не только и даже не столько в социальной сфере, сколько - в правоохранительной. Количество обращений в уголовно-процессуальной сфере, особенно в области защиты прав потерпевших от преступлений и соблюдения законности при расследовании преступлений, увеличилось. Так, по вопросам уголовного преследования - на 34%, в том числе на отказы в регистрации заявлений о преступлениях - на 29%, на отказы в возбуждении уголовного дела - на 27%. Больше, чем в прошлом году, поступило обращений и по вопросам уголовно-исполнительного законодательства. О неправомерном, по мнению заявителей, применении физической силы к заключенным жалоб пришло в 2 раза больше.

По вопросам соблюдения прав законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении граждане также обращались чаще, чем год назад.

Вместе с тем уменьшилось количество обращений о нарушении прав граждан в сфере жилищного законодательства и законодательства в области религиозных отношений.

Кому и как удалось помочь конкретно? Вам по-прежнему приходится, например, "выколачивать" из работодателей долги по зарплате?

Татьяна Москалькова: В сотрудничестве с прокуратурой, Верховным судом, службой судебных приставов удалось добиться содействия в защите и восстановлении нарушенных прав в отношении 2 503 граждан. А с учетом неопределенного круга лиц, если пользоваться юридической терминологией, - 460 тысяч.

Рады, что в отношении ряда граждан прекращено необоснованное уголовное преследование, заменена мера пресечения в виде содержания под стражей на другую, не связанную с лишением свободы, отменены или изменены приговоры, а также отменены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, и заявители были признаны потерпевшими, заменена мера пресечения, отменены постановления об административных правонарушениях, изменены меры административного наказания.

Восстановлены права граждан по 82 коллективным обращениям. Особенно важно, что удалось во взаимодействии с органами власти добиться погашения задолженности по зарплате более 15 тыс. тружеников 35 предприятий на сумму 582,5 млн руб. В том числе работникам холдинга ОАО "Черкизово" в Москве, работникам филиала "Азов" ООО "Гринмакс" в Ростовской области, АО "Завод МДФ" в ХМАО - Югра.

Инновации в области защиты прав человека связаны с информационными технологиями. Мы совершенствуем систему электронного документооборота, наращиваем приемы граждан по видеосвязи. Сейчас это особенно востребовано.

Я всегда благодарю коллег, потому что один в поле не воин. У омбудсмена большие полномочия, но вместе мы можем помочь гораздо большему количеству людей. А это самое главное. То, ради чего мы и работаем.

Отдельная тема этого года связана с Украиной. В России после инцидента с нарушением нашей границы в Керченском проливе были задержаны, а затем привлечены к уголовной ответственности украинские военные моряки.

Татьяна Москалькова: Я посещала их в СИЗО-2 ФСИН России "Лефортово", чтобы проверить условия и порядок их содержания, в связи с обращениями оказать им медицинскую помощь. При содействии руководства учреждения и департамента здравоохранения мэрии Москвы трем обвиняемым, которые при задержании получили ранения, была оказана дополнительная медицинская помощь. Они прошли комплексное медицинское освидетельствование и получили необходимое лечение, в том числе один из них был прооперирован в государственной клинической больнице № 1 им Н. И. Пирогова.

Конечно, меня очень волновала судьба и наших российских граждан, содержащихся в местах лишения свободы на Украине. Это М.Одинцов, А.Баранов, К.Вышинский…Их имена сегодня знает вся страна. Мне удалось их посетить в Киевском и Николаевском СИЗО, а затем участвовать вместе с органами госвласти в российско-украинском обмене заключенными 35 на 35, который состоялся благодаря договоренности президентов В.В.Путина и В.А.Зеленского. И сегодня они на свободе, дома, на Родине, со своими дорогими и близкими.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Ивойлова

Весьма остросюжетными были попытки помочь россиянам, оказавшимся в местах принудительного содержания за рубежом.

Татьяна Москалькова: Чтобы возвращение произошло, мы все, МИД России, правоохранительные органы и ваш покорный слуга, провели большую работу. Я не раз выезжала на Украину, встречалась с соотечественниками, находящимися там под стражей, проверяла условия и порядок их содержания, состояние здоровья, посещала судебные заседания.

В числе возвратившихся много тех, чьи родные и близкие обращались за помощью именно к омбудсмену, и мы с этим работали на протяжении последних 3 лет.

А вообще, взаимодействуя со своими коллегами из зарубежных стран в рамках Евразийского Альянса Омбудсменов и работая с МИД России, мы оказывали помощь российским гражданам, находящимся за границей, по самым разным вопросам: возвращение на Родину, депортация, получение необходимой медицинской помощи, снятие запрета на въезд и выезд, оформление документов.

Так, по моему письму Главному Омбудсмену Турецкой Республики Шерефу Малкочу нам удалось помочь российским морякам теплохода "Стримлайн", арестованного в порту Стамбула. У них уже заканчивалось продовольствие и средства гигиены на борту, не выплачивалась зарплата. В результате еду и все необходимое им привезли, а позднее экипаж в полном составе покинул порт, но с выплатой зарплаты в полном объеме!

Что появилось нового в защите прав человека?

Татьяна Москалькова: Расширились возможности по повышению качества работы. При поддержке Президента Российской Федерации В.В.Путина создан Научно-образовательный центр по правам человека, который предназначен для повышения уровня квалификации региональных уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам ребенка, их аппаратов, членов ОНК, других участников правозащитной деятельности, проведения фундаментальных исследований в области прав человека.

У нас появился и новый правовой инструментарий - 18 марта Президент Российской Федерации подписал первый в истории нашего государства комплексный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", устанавливающий общие принципы организации и деятельности региональных уполномоченных, их взаимодействия с федеральным уполномоченным.

Знаковым событием стало открытие Дома прав человека, который строился без малого 20 лет. И тут дело не в новых кабинетах и больших окнах, хотя условия труда сотрудников аппарата тоже важны. Для нас важнее работа с обращениями граждан. Инновации в области защиты прав человека связаны в том числе и с информационными технологиями. Мы совершенствуем систему электронного документооборота, наращиваем приемы граждан по видеосвязи. В условиях действия административно-правовых режимов эти формы работы оказались особенно востребованы.

На ближайшую перспективу мы намерены обратиться в Правительство Российской Федерации за содействием в создании единого цифрового контура для федерального и региональных уполномоченных, что позволит улучшить качество нашей работы.

Но самое главное - нам нужно создать единое, комфортное и понятное для граждан пространство взаимодействия с омбудсменом и его региональными коллегами. Чтобы любой гражданин в режиме "одного окна", не отходя от компьютера, смог получить необходимую помощь - консультацию, реакцию и оперативный ответ со стороны компетентных государственных органов на нарушения его прав.