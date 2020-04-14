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Рубрика: В мире

МВФ на полгода "заморозит" долги развивающихся стран

Фото: REUTERS / Lenin Nolly Фото: REUTERS / Lenin Nolly
Фото: REUTERS / Lenin Nolly

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран в связи с пандемией коронавируса. В этот список включили и Таджикистан. Своим решением валютный фонд освободил от обслуживания своих долгов перед организацией Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Йемен, Коморские Острова, Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центрально-Африканскую Республику и Чад.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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"Для погашения задолженностей мы используем средства трастового фонда МВФ. В течение ближайших шести месяцев за счет них и будут обслуживаться долговые обязательства перечисленных стран. А свои средства они смогут направить на борьбу с распространением вируса на территориях", - со ссылкой на МВФ пишет ТАСС.

Пандемией охвачены большинство стран мира. Вспышку вызываемого коронавирусом заболевания зафиксировали в конце 2019 года в Центральном Китае. По данным ВОЗ, коронавирусом заразились более миллиона восьмисот тысяч человек, свыше 110 тысяч умерли.

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