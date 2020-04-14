Мировая экономика из-за коронавируса потеряет 9 триллионов долларов

Мировой ВВП может уменьшится на 9 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз озвучила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

По ее словам, потери глобального ВВП за период 2020-2021 годов от мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка 9 триллионов долларов, это больше, чем экономики Японии и Германии вместе взятые.

Ни одна страна, отметила Гопинат, не сможет избежать влияния глобального кризиса.

"Предполагая, что пандемия исчезнет во второй половине 2020 года, и что политические меры, предпринимаемые во всем мире, будут эффективными для предотвращения широкомасштабных банкротств фирм, продолжительной потери рабочих мест и финансовых проблем всей системы, мы прогнозируем, что в 2021 году глобальный рост возрастет до 5,8 процента", отметила она

В 2019 году мировой ВВП составил 85,9 триллиона долларов.