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14.04.2020 19:02
Рубрика: Экономика

МВФ прогнозирует рекордный кризис со времен "Великой депрессии"

Текст: Игорь Зубков
Весьма вероятно, что в этом году мировая экономика столкнется с худшей рецессией со времен "Великой депрессии", прогнозирует Международный валютный фонд в апрельском докладе World Economic Outlook.
Фото: AP Photo/Cliff Owen Фото: AP Photo/Cliff Owen
Фото: AP Photo/Cliff Owen

Экономисты фонда ожидают падения мировой экономики на рекордные в современной истории 3% в 2020 году.

Однако кризис будет непродолжительным благодаря своей необычной природе (деловая активность моментально отреагирует на снятие карантинных ограничений) и беспрецедентным вливаниям от правительств и центральных банков.

Фото: AFP
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В целом прогноз выглядит очень оптимистичным, так как предполагает V-образное восстановление (рост на 5,8% в 2021 году) и быстрое возвращение практически на прежнюю траекторию роста, отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов.

Отскок экономики в 2021 году критически зависит от ослабления пандемии во второй половине 2020 года и эффективности мер поддержке занятости и финансовой стабильности, говорится в докладе МВФ.

Восстановление ожидается быстрым в Китае (где рост экономики составит 1,2% в 2020 году и 9,2% в 2021-м) и в других развивающихся странах Азии, однако для США (-5,9 и +4,7% соответственно) и еврозоны (-7,5 и +4,7%) МВФ прогнозирует более болезненный кризис. Среди развитых стран самое глубокое падение ВВП в 2020 году ожидается в Италии (-9,1%) и Испании (-8%), наиболее сильно на данный момент пострадавших от эпидемии и карантинных мер. Немногим меньше потеряет локомотив европейской экономики Германия (-7%).

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Российскую экономику, согласно прогнозу МВФ, также ждет глубокий спад на 5,5% в этом году и неполное восстановление в 2021 году (рост на 3,5%). Помимо карантинных ограничений, краткосрочные перспективы экономики России ухудшило падение цен на нефть. Из сопоставимых с Россией стран сходным образом ситуация будет развиваться в Мексике (-6% в 2020 году и +3% в 2021-м) и Бразилии (-5,3 и +2,9%).

Экономика Макроэкономика

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