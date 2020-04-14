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14.04.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Правила переноса

На что имеет право сотрудник при корректировке вконец сбившихся графиков отпусков
Текст: Алексей Дуэль
Из-за карантинных ограничений графики отпусков, согласованные еще в конце прошлого года, вконец сбились и совершенно непонятно, кто когда пойдет отдыхать.
Апрельские отпуска стали проблемой и для начальников, и для подчиненных. Фото: Photoxpress Апрельские отпуска стали проблемой и для начальников, и для подчиненных. Фото: Photoxpress
Апрельские отпуска стали проблемой и для начальников, и для подчиненных. Фото: Photoxpress

Каждому работнику положены 28 дней отпуска, из них 14 дней должны быть отгуляны подряд - правила не изменились. Однако в этом году времени для законного отдыха у людей будет гораздо меньше - очевидно, что большинство запланированных в первом полугодии отпусков придется переносить на второе полугодие, а для многих организаций это будет непросто.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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При этом нужно помнить, что законом определены категории работников, которые имеют право на отпуск в любое удобное время, то есть вне графика отпусков, напоминают в юридической службе Федерации независимых профсоюзов России.

Право на первоочередной летний отпуск имеют:

- усыновители детей до 3 месяцев (ст. 122 ТК РФ);

- декретницы до и после отпуска по беременности и родам (ст. 122, 260 ТК РФ);

- мужья женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ);

- несовершеннолетние работники (ст. 122, 267 ТК РФ);

- супруги лица, находящегося на военной службе (ФЗ-76 ст. 11)

- работающие инвалиды (ФЗ-5, ст. 14, 16, 17,18, 19);

- герои Советского Союза и России (ФЗ-4301-1, ст. 8);

- совместители, если на основной работе у них отпуск летом (ст. 286 ТК РФ);

- почетные доноры (ФЗ-125 ст. 23-1-1);

- многодетные отцы и матери, родители малышей с инвалидностью (ст. 262.1, 262.2 ТК РФ).

Выпавший на апрель плановый отпуск автоматическому переносу и продлению куда-либо не подлежит - нерабочие дни не являются нерабочими праздничными днями, предупреждает адвокат Николай Титов. Такой порядок закреплен письмами Минтруда России. Работник обязан идти в отпуск.

Если работодатель пошел навстречу апрельским отпускникам и перенес их отдых на другие периоды, колдовать над новым графиком придется ему самому. Если подобрать всем в коллективе удобные периоды не получится, останется только перенос отдыха на следующий год. Такую возможность позволяет Трудовой кодекс.

Выпавший на апрель плановый отпуск автоматическому переносу и продлению куда-либо не подлежит

"В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации и это может быть доказано, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год, - говорит бизнес-медиатор Юрий Капштык. - При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Однако тут возникает еще одна история, о которой мало кто думал, когда отправлял работников на удаленку. Уведомление об отпуске работник должен подписать как минимум за две недели до начала своего отдыха. И если другое требование - перечислить деньги минимум за трое суток до его начала - в нынешних условиях еще выполнимо, то получить закорючку в графе "ознакомлен" стало довольно трудно. То же самое касается служебных записок с просьбой о переносе отпуска на другую дату. Работать удаленно многие уже научились, но с выполнением таких, казалось бы, формальностей возникают неожиданные и подчас, казалось бы, неразрешимые трудности.

Специалисты по трудовому праву предлагают такой выход. Пока нет возможности получить от сотрудника подпись на листе бумаги или бумажный оригинал заявления, использовать вместо них электронные письма. Цифровая подпись есть далеко не у всех, но даже обычный e-mail может быть достаточным подтверждением. Другой вариант - юридически значимые вещи объявлять в рабочем мессенджере организации. Тогда другие участники общей беседы станут свидетелями. Главное, чтобы работник четко и однозначно подтвердил свое согласие. А уже затем, когда коронавирус уйдет, можно будет оформить все формальные бумаги, вместо которых в аварийном режиме использовались электронные сообщения.

Кстати

Выпадение отпуска на апрельские нерабочие дни не может быть причиной для его продления, утверждают юристы. Но в случае, если на время отпуска пришелся период временной нетрудоспособности, то дни отдыха, когда сотрудник был на больничном, должны быть восполнены. Бюллетень можно получить по самым разным причинам. Помимо непосредственно болезни, он может быть выдан одному из родителей дошкольника, чей детский сад закрылся из-за пандемии, - просто потому, что с ребенком некому сидеть. Или если человек был в контакте с инфицированным COVID-19 и должен сидеть на самоизоляции.

Экономика Работа Охрана труда

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