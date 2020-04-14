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14.04.2020 20:58
Рубрика: Власть

Тем, кто на передовой

На доплаты медикам выделили более 45 миллиардов рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 82(8136)
Более 45 миллиардов рублей направлено на дополнительные выплаты врачам и медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.
Михаил Мишустин: Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. Фото: РИА Новости

Врачам, находящимся в непосредственном контакте с инфицированными COVID-19, по поручению президента правительство подготовило средства на доплаты. Из своего резервного фонда кабмин выделил и распределил между регионами, министерствами и ведомствами более 45 миллиардов рублей. "Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые, правоохранительные структуры", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Доплаты медработникам президент распорядился выплачивать в апреле-июне. Для врачей он установил их размер в 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч, врачам "скорой помощи" - 50 тысяч, фельдшерам, медсестрам и водителям карет "скорой" - 25 тысяч рублей.

Отдельное внимание во всех регионах уделяется подготовке коек для размещения возможных пациентов с коронавирусом. Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче субъектам Федерации коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать заболевшим. Кроме того, из Резервного фонда правительство выделило около 640 миллионов рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях. Планируется развернуть более 630 коек.

Основная задача - борьба с COVID-19. Но это не означает, что другие больные останутся без помощи

Такое внимание к главной проблеме ни в коем случае не скажется на лечении других больных, заверил премьер. "Люди, которые страдают онкологией, сердечно-сосудистыми и другими хроническими болезнями, должны по-прежнему получать квалифицированное лечение. Они будут перенаправлены в другие больницы, клиники по профилю своего заболевания", - пообещал он.

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