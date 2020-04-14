На Луне планируют построить гигантский телескоп

Прямо скажем, фантастический проект намерено реализовать NASA. Предлагается один из кратеров на обратной стороне Луны превратить в гигантский радиотелескоп диаметром один километр.

Сегодня самый большой в мире радиотелескоп диаметром 500 метров работает в Китае. Как говорят специалисты, лунный прибор станет идеальным инструментом для получения самой разной информации, в том числе о ранней Вселенной, а также для поиска внеземных цивилизаций. Телескоп на Луне может вести наблюдения на длинах волн от десяти до пятидесяти метров, которые отражаются ионосферой Земли. Он защищен от радиошума и помех, создаваемых нашей планетой и Солнцем, что позволит намного повысить точность измерений.

Авторы проекта намерены доверить сооружение уникального телескопа роботам. Их манипуляторы растянут сетку из проволоки по периметру кратера, а в центре установят приемник, чтобы улавливать сигналы. В настоящее время ученые получили девять месяцев срока и 125 тысяч долларов, чтобы полностью завершить первый из трех этапов работы над проектом, после чего он должен получить одобрение агентства на продолжение деятельности.

Проект был предложен в рамках программы NIAC, целью которой является поддержка идей в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет.