Нацбанк Беларуси выпускает монеты к 75-летию Победы

Сразу несколько юбилейных монет в честь 75-летия Великой Победы выпускает 14 апреля в обращение национальный банк Беларуси. Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом 20 белорусских рублей отчеканили тиражом 999 штук, а медно-никелевую монету номиналом в один рубль - тиражом 1999 штук.

Кстати, на аверсе изображена стилизованная декоративная композиция, символизирующая Вечный огонь, на фоне салюта из геометрических элементов орнамента. А на реверсе - стилизованная декоративная композиция, состоящая из цветка, пятиконечной звезды и геометрических элементов орнамента. В нацбанке страны пояснили, что памятные монеты изготовлены на литовском монетном дворе.

Фото: Национальный банк Республики Беларусь

Кроме того, появится в продаже и монета "550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці" из серебра номиналом в сто белорусских рублей. Она выйдет тиражом 599 штук, а медно-никелевая номиналом в один рубль - тиражом 1999 штук.

Любителей нумизматических реликвий ожидает и коллекция серебряных монет "Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень", которая выпускается тиражом 1599 штук номиналом в 20 рублей, а медно-никелевых монет номиналом в один белорусский рубль будет отчеканено 2999 штук на казахстанском монетном дворе.

Все выпущенные в обращение госзнаки, отмечает агентство, являются "законным платежным средством РБ и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений".