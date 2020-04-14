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14.04.2020 21:39
Рубрика: Общество

Начались международные исследования препарата для лечения COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Российский оригинальный препарат "азоксимера бромид" (полиоксидоний) одобрен Минздравом России для проведения международного клинического исследования в лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом "Российской газете" сообщили в компании "Петровакс".

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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Сейчас азоксимера бромид используется в качестве адьюванта к противогриппозным вакцинам, а также в качестве самостоятельного препарата для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний у взрослых и детей - вирусного, бактериального и грибкового происхождения.

В связи с пандемией COVID-19 компания инициировала международное многоцентровое исследование эффективности и безопасности препарата "полиоксидония лиофилизат" для инъекций для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В России будут задействованы клиники Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Ярославля. Одновременно заявка на проведение клинического исследования препарата у пациентов с COVID-19 подана на рассмотрение в Министерство здравоохранения Франции, готовится аналогичная заявка в Словакии. Ведутся переговоры с регуляторами о проведении исследований и в других странах, уточнили в компании.

Клиническое исследование препарата проводится в соответствии с международными требованиями - по протоколу ВОЗ. На первом этапе исследования будет включено 100 взрослых пациентов. В целом с учетом двух этапов планируется, что исследование пройдет с участием 454 пациентов. Первые результаты ожидаются в июне.

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"Эффективность препарата при COVID-19 мы планируем исследовать по наивысшим стандартам доказательной медицины", - сообщил глава компании Михаил Цыферов. Он отметил, что уже есть первый успешный опыт применения российского препарата в Словакии при новой коронавирусной инфекции, и препарат недавно внесен в клинические рекомендации страны по лечению пациентов с COVID-19.

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