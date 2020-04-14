Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций по самоподготовке к ЕГЭ и ОГЭ. В них - подробные советы разработчиков заданий о том, на что обратить внимание, как решать задачки повышенной сложности и как избежать самых частых ошибок. И так - по всем учебным предметам: от математики до литературы.

Возьмем русский язык. Здесь подробная схема - какое задание и какие правила проверяет. К примеру, задания с 9-го по 15-е - это орфография. И самой сложной орфограммой эксперты ФИПИ называют "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий". (Например: ошибка: ТащУщий, а надо - тащАщий).

В сочинении орфография тоже "хромает". Вот топ ошибок:

1) написание гласных в личных окончаниях глаголов (строят, колют, возят);

2) написание гласных в суффиксах существительных, прилагательных, глаголов (порожек, серебряный, беседовать);

3) написание двойных согласных (килограмм, галерея, артиллерия);

4) написание твердых и мягких согласных (возьми, бантик);

5) ошибки в слитном, раздельном или дефисном написании слова (встарь, по-дорожному, красно-белый);

6 ) ошибки в написании строчных и прописных букв (МХАТ, масленица);

7) -Н- или -НН- в суффиксах прилагательных, причастий, наречий;

8) слитное и раздельное написание служебных и знаменательных слов-омофонов: тоже /то же, потому / по тому, чтобы / что бы и т.п.

- На эти темы при повторении следует обратить особое внимание, - заключают эксперты.

Морфология? Вот, какие ошибки встречаются в сочинении:

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (норма: движет);

2) неправильное образование временных форм глаголов: "Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно" (следует: ...даст.., научит... или ...дает..., учит...);

3) ошибки в образовании действительных и страдательных причастий: "Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста" (следует: стекавшие);

4) ошибки при образовании деепричастий: "Вышев на сцену, певцы поклонились" (норма: выйдя);

5) неправильное употребление наречий: "Автор тута был не прав" (норма: тут);

6) ошибки, связанные с употреблением частиц: "Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника".

Синтаксис: тут в сочинении тоже немало ошибок:

1) употребление сказуемого в форме 3-го лица (или среднего рода) независимо от рода и числа подлежащего: "Чтобы приносить пользу Родине, нужно: ...смелость, знания, честность" (вместо: ...нужны смелость, знания, честность);

2) отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится : "В тексте всего раскрываются две проблемы", ограничительная частица "всего" должна стоять перед подлежащим: "... всего две проблемы".

3) неоправданный пропуск подлежащего: "Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста";

4) объединение сочинительной связью разнотипных синтаксических единиц (простого и сложного предложений): "Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием "умный" связывалось представление о вольнодумстве" (правильно: ...но и как вольнодумство);

5) смещение конструкции (конец предложения дается в ином синтаксическом плане, чем начало): "Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения" (правильно: это художественная сторона произведения).