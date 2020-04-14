Названы самые мощные смартфоны

Разрабочики рейтинга производительности смартфонов Master Lu назвали самые мощные гаджеты. Большинство мест в топ-10 заняли китайские производители.

На вершине рейтинга находится геймерский смартфон Nubia Red Magic 3, представленный пару недель назад. Серебро досталось OPPO Find X2 Pro, а замкнул тройку лидеров Xiaomi Shark 3 Pro. В десятку сильнейших вошли всего лишь два аппарата не из Китая - ими стали смартфоны Galaxy S20+ и S20 Ultra, занявшие 4-е и 9-е места соответственно.

Очень важно правильно читать такие рейтинги, отмечает Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. По его мнению, в плане производительности лидеры рейтинга не показывают никаких чудес - их результаты примерно одинаковые. "Легко объяснить и то, что первым стал "игровой" смартфон - его почти наверняка "разгоняли", то есть искусственно увеличивали производительность", - уточняет он.

Рейтинги позволяют понять, кто "быстрее, выше, сильнее", однако не гарантируют такого же отменного пользовательского опыта. "Если есть бенчмарк, будет тот, кто подгоняет свою работу под него. Выигрывает не всегда сильнейший, а почти всегда тот, кто внимательно читал регламент", - заключает Трофимов.

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин считает, что китайские компании очень любят первые места в рейтингах, поэтому традиционно основная борьба по оптимизации под те или иные синтетические тесты идет именно между производителями из Поднебесной.

"Чаще всего программное обеспечение и начинку оптимизируют под конкретные рейтинги производительности, а потом соревнуются в результатах друг с другом. К повседневной производительности в стандартных сценариях это имеет косвенное отношение, - подчеркивает Рябинин. - Аналогичная ситуация и с другими компонентами - камерой, экраном, временем работы. Очень часто в своих интерфейсах они устанавливают более агрессивные настройки фоновой работы приложений, чтобы искусственно улучшить автономность даже при менее емких аккумуляторах и более компактных корпусах. Все это негативно сказывается на реальном пользовательском опыте".

Пока китайские производители лидируют не только в рейтингах, но и по потребительским предпочтениям. Как сообщает "Связной", в I квартале 2020 года лидером продаж в России стал смартфон Honor 8A. C января по март в России продано почти 7,6 млн смартфонов на сумму 128 млрд рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2019-го на 13% в штуках и 16% в деньгах. Самым популярным брендом стал Honor, а наиболее продаваемым смартфоном - Honor 8A. Больше всего в штуках россияне купили смартфонов Honor 8A, Samsung Galaxy A10 и Honor 10i, в деньгах лидирует Apple: модели iPhone 11 на 128 Гб, iPhone 11 на 64 Гб и iPhone Xr на 64 Гб заняли топ-3. По модельно в компании пока не готовы раскрыть информацию по количеству и деньгах.

За первые три месяца этого года средняя цена смартфона в России выросла на 3% и составила 16,9 тысячи рублей. Чаще всего россияне приобретали смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей, на который приходится около 27% от все продаж в штуках. В марте также выросли онлайн-продажи, которые уже занимают около 20% от всех продаж смартфонов, во II квартале продолжится активный рост интернет-заказов, на что будет влиять продление режима ограничения и отмена платы за доставку, которую реализовал ряд крупных ретейлеров, отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании "Связной".