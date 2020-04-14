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14.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Названы условия для сильного укрепления рубля в начале лета

Текст: Георгий Панин
Рубль укреплялся весь понедельник. Это связано с ростом цен на нефть, снижением активности импортеров из-за спада потребительской активности и карантина. А также со снижением волатильности на фондовом рынке. Новой волны оттока нерезидентов с российского рынка пока не было.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", проанализировал, на что сейчас будут ориентироваться рынки. И рассказал один из возможных сценариев на третий квартал.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+

- Сейчас в центре внимания статистика международной торговли Китая за март, - сообщил эксперт. - Стоит отметить, что месячный торговый баланс, хотя и довольно волатильный, но в январе и феврале провалился до минус 35 миллиардов долларов в то время, как в декабре он вырос до 472 миллиардов.

Ситуация шоковая, но прогнозируют и улучшение. Впрочем, это зависит не только от Китая, экономика которого идет на поправку. А также от того, насколько быстро закипит жизнь в странах-импортерах и когда США, Евросоюз и Россия откроют границы. Консенсус-прогноз предполагает, что дефицит торгового баланса сократится. Но, на мой взгляд, нет поводов для оптимизма. Март и апрель - очень тяжелые месяцы.

Соответственно, негативная реакция фондовых рынков повлияет и на нефть, и на рубль. После заседания ОПЕК+ цена на нефть удержалась выше 30 долларов за баррель. Но компаниям в России придется сокращать добычу и переработку, чтобы снизить поставки, главным образом, на внутренний рынок (он все равно резко просел на фоне карантина). Объем экспортных продаж при цене на нефть выше 30 долларов по сорту Brent (цена Urals сильно ниже) постараются сохранить.

Впрочем, и после заседания ОПЕК+ нет гарантий, что цена вновь не опустится. Сокращение добычи ликвидирует опасность скорого переполнения хранилищ (это углубило бы кризис), но этой меры недостаточно для поддержания рынка.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ЦБ разрешил банкам удаленную выдачу ипотеки

Необходимо восстановление экономической активности в Европе, США и в мире в целом, от того, насколько быстро это произойдет, и будет зависеть спрос на нефть. При бурном восстановлении спроса на рынке может даже возникать кратковременный дефицит. А мы знаем, что в этом случае цены могут расти очень быстро. Поэтому шанс на сильное укрепление во втором-третьем квартале у рубля есть. Хотя, на мой взгляд, сейчас стоит ориентироваться на консервативный сценарий.

Пока же мы ждем, что Минфин раскроет, какие бумаги он предложит инвесторам на аукционе. И в зависимости от того, как пройдет аукцион, а также какие ожидания будут у участников торгов по ставке ЦБ, будет торговаться и рубль. На мой взгляд, к концу недели вероятен рост курса доллара выше 77 рублей, евро - выше 85 рублей.

А во вторник, 14 апреля, ожидаю спокойных торгов. И прогнозирую диапазон 73-74,50 в паре USD/RUB, 79,50-81 в паре EUR/RUB. Закрытие будет зависеть и от внешних событий - в США выступят члены ФРС, оптимизм которых может побудить игроков на мировом рынке скупать доллары. Ну или наоборот, продавать.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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