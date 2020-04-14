Несколько звезд футбола нарушили режим и были за это наказаны

В эту категорию попал один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду. На днях португалец был замечен на тренировке на стадионе клуба "Насьонал" (Мадейра). На фотографиях, появившихся в интернете, видно, что Роналду находится на поле не один, а с другими игроками и тренером. В связи с этим местный глава здравоохранения Педру Рамуш обрушился с критикой на Роналду.

- У Роналду нет специального разрешения. Он не может тренироваться, если уважает правила, как все наши граждане. У него нет никаких привилегий. Люди могут покидать свои дома, если они соблюдают дистанцию во время занятий. Мы все вместе страдаем от одной и той же пандемии, - сказал Рамуш.

К слову, Роналду уже не в первый раз был замечен на улицах своего родного региона. Еще в конце марта появилась информация, что он вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и двумя детьми гулял по Фуншалу. Однако никаких обвинений в адрес игрока тогда не последовало.

В неприятную историю угодил форвард российской сборной Федор Смолов, выступающий на правах аренды за "Сельту". Он нарушил карантинный режим и покинул Испанию, вернувшись в Москву.

Как сообщали зарубежные СМИ, за несколько дней до возвращения на родину Смолов неоднократно обращался к руководству клуба из Виго с просьбой отпустить его в Россию, но каждый раз получал отказ. Причина - в решении "Ла Лиги" по данному вопросу, согласно которому игрокам не рекомендуется покидать Испанию в условиях пандемии коронавируса.

Информация СМИ была противоречивой: то сообщалось, что "Сельта" все же оштрафует Смолова, то появлялись новости, что никакого наказания не будет. Сам Федор по возвращении в Москву объяснил свой поступок.

- В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с коронавирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье. Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах проинформировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном двухнедельном карантине, я нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с понимаем отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго, - написал Смолов у себя в "Инстаграме".

Кому точно не избежать штрафа, так это бывшему лидеру московского "Спартака", полузащитнику "Аякса" Квинси Промесу. Он нарушил карантин, сыграв на одном из полей в Амстердаме в компании с друзьями. Известно, что действующие в Нидерландах правила не позволяют собираться группами на улице, в то время как на видеозаписи в интернете видно, что на нем присутствуют около десяти человек.

Разумеется, в "Аяксе" остались крайне недовольны поведением Промеса. В клубе подтвердили, что голландец будет оштрафован. "Мы обсудим эту ситуацию с игроком. И оставим все внутри клуба", - сообщили в амстердамском клубе.

Еще один футболист, попавшийся на нарушении карантина, - нападающий "Реала" Лука Йович. Он покинул Мадрид и вернулся к себе домой в Сербию, чтобы посетить день рождения своей возлюбленной.

Логично, что о поступке Йовича стало известно почти всем сербским СМИ. Они обрушились с критикой в адрес главной звезды местной национальной сборной. Как отреагировал на эту выходу "Реал", пока неизвестно. Сам Лука чуть позже принес извинения, но при этом подчеркнул: ему жаль, что некоторые люди не сделали свою работу и не дали ему конкретных инструкций, как вести себя в изоляции. Кого именно имел в виду Йович, неизвестно.

- Мне жаль, что обо мне столько говорят в последние дни. Главные герои те, кто борется с этим вирусом, все те врачи, кто работает на благо здоровья. А говорят обо мне. В Мадриде мой тест на коронавирус был отрицательным, поэтому я вылетел в Сербию, чтобы помочь и поддержать близких мне людей. Клуб мне все разрешил. Жаль, что некоторые люди не сделали свою работу профессионально и не дали мне конкретных инструкций о том, как вести себя в условиях изоляции. В Испании разрешают выходить в супермаркет или аптеку. Хочу извиниться перед всеми, если я нанес какой-либо ущерб или подверг кого-то опасности. Надеюсь, мы преодолеем это вместе, - сказал Йович.