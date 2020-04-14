Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пост президента страны.

Как написал Обама на своей странице в Twitter, "я с гордостью заявляю о поддержке Джо Байдена".

По словам Обамы, "выбрать Джо своим вице-президентом было одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Мы стали близкими друзьями. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нужны президенту сейчас". Речь идет о 2009-2017 годах, когда Обама был президентом, а Байден - его заместителем.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена планируется выдвинуть кандидатом в президенты, намечен на середину августа в городе Милуоки, штат Виконсин. Выборы президента США назначены на 3 ноября этого года.