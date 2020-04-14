Новости

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель 19:16
Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан из-за коронавируса 19:14
Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина 19:13
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий 19:03
В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для больных COVID-19 19:01
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация 18:55
Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты 18:52
Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube 18:47
Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро 18:45
Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто" 18:45
Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля 18:44
Итальянцы изобрели оригинальный способ отмечать праздники во время пандемии 18:40
Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой 18:29
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей 18:22
Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине 18:21
Баварский ответ Maybach: BMW зарегистрировала кроссовер X8 18:04
Управляющие организации попросили помощи на проведение дезинфекции 17:50
Саудовская Аравия подтвердила сокращение нефтедобычи 17:44
Итальянский "Лацио" намерен приобрести Дзюбу 17:33
Детский омбудсмен рассказала о конфликтах в детских домах 17:31
На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи 17:31
Пожар в московском хостеле потушен 17:30
Раскопки в Назарете подтвердили библейские истории об Иисусе 17:28
Получено новое вещество для лечения диабета 17:26
РГО ищет автора самого интересного вопроса для Географического диктанта 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 18:29
Рубрика: В мире

Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Италии, Испании и Греции под угрозой находятся оливковые плантации из-за эпидемии одного из самых опасных заболеваний растений, вызываемого бактерией Xylella fastidiosa (Ксилелла фастидиоза). Она приводит к быстрому отмиранию листьев и ветвей деревьев, ограничивая подачу питательных соков. Эксперты считают, что убытки могут составить в обозримой перспективе более 20 миллиардов евро, а значит - вырастет цена на оливковое масло и продукты из оливок. Об этом говорится в исследовании о влиянии Xylella fastidiosa на европейские оливки, опубликованном на портале Национальной академии наук США (PNAS).
Поставки чая оказались под угрозой из-за коронавируса

Бактерия впервые была обнаружена в Европе в 2013 году в итальянском регионе Апулия. Она передается с насекомыми - цикадами, которые питаются соком листьев олив. Помимо олив, бактерия может поражать виноград, персик, миндаль, цитрусовые и олеандры. Лекарство от нее до сих не изобретено, хотя ученые активно над этим работают. В настоящее время зараженные деревья приходится сжигать. Из-за болезни урожайность оливковых деревьев в Апулии и соседних регионах снизилась на 60 процентов по сравнению с 2013 годом. Специалисты стараются помешать распространению насекомых, переносящих Xylella fastidiosa, но судя по ее быстрому распространению, получается это плохо.

Между тем Испания, Италия и Греция поставляют 95 процентов оливкового масла на европейский рынок.

Фото: iStock
Роспотребнадзор: Лимоны, мед и чеснок не помогут при коронавирусе

Отдельная проблема - из-за болезни гибнут старинные оливковые деревья возрастом больше двухсот лет, которые были гордостью владельцев плантаций.

Правда, как сообщает журнал Olive Oil Times, последнее время хорошие результаты в борьбе с заболеванием показывает препарат на основе цинка, меди и лимонной кислоты.

По расчетам исследователей, если болезнь продолжит распространяться, в ближайшие пятьдесят лет Италия может потерять 5 миллиардов евро, Испания - 17 миллиардов евро, Греция (там пока что Xylella fastidiosa практически нет) - около двух миллиардов евро.

В мире Европа Италия В мире Европа Испания В мире Европа Греция

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Россия не будет вводить "выездные визы" из-за коронавируса
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах