Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой

В Италии, Испании и Греции под угрозой находятся оливковые плантации из-за эпидемии одного из самых опасных заболеваний растений, вызываемого бактерией Xylella fastidiosa (Ксилелла фастидиоза). Она приводит к быстрому отмиранию листьев и ветвей деревьев, ограничивая подачу питательных соков. Эксперты считают, что убытки могут составить в обозримой перспективе более 20 миллиардов евро, а значит - вырастет цена на оливковое масло и продукты из оливок. Об этом говорится в исследовании о влиянии Xylella fastidiosa на европейские оливки, опубликованном на портале Национальной академии наук США (PNAS).

Бактерия впервые была обнаружена в Европе в 2013 году в итальянском регионе Апулия. Она передается с насекомыми - цикадами, которые питаются соком листьев олив. Помимо олив, бактерия может поражать виноград, персик, миндаль, цитрусовые и олеандры. Лекарство от нее до сих не изобретено, хотя ученые активно над этим работают. В настоящее время зараженные деревья приходится сжигать. Из-за болезни урожайность оливковых деревьев в Апулии и соседних регионах снизилась на 60 процентов по сравнению с 2013 годом. Специалисты стараются помешать распространению насекомых, переносящих Xylella fastidiosa, но судя по ее быстрому распространению, получается это плохо.

Между тем Испания, Италия и Греция поставляют 95 процентов оливкового масла на европейский рынок.

Отдельная проблема - из-за болезни гибнут старинные оливковые деревья возрастом больше двухсот лет, которые были гордостью владельцев плантаций.

Правда, как сообщает журнал Olive Oil Times, последнее время хорошие результаты в борьбе с заболеванием показывает препарат на основе цинка, меди и лимонной кислоты.

По расчетам исследователей, если болезнь продолжит распространяться, в ближайшие пятьдесят лет Италия может потерять 5 миллиардов евро, Испания - 17 миллиардов евро, Греция (там пока что Xylella fastidiosa практически нет) - около двух миллиардов евро.