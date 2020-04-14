Онлайн-конференция по охране труда пройдет с 20 по 24 апреля

Множество производственных процессов сложно остановить или перевести в формат удаленного функционирования и управления. Еще сложнее обеспечить безопасность работников, у которых резко возросла интенсивность и продолжительность труда, или условия труда стали новыми и непривычными.

В период наступления изоляции произошла кардинальная переоценка того, что сделано, и главное, появились время и необходимость поднять насущные вопросы сохранения жизни и здоровья на рабочем месте. Эти темы в течение недели с 20 по 24 апреля в онлайн-режиме обсудят участники конференции по охране Труда.

Состав спикеров и формат обсуждений будет максимально практичным, предлагаемые решения - применимые в деятельности любой компании. Поэтому акцент сделан на участие руководителей и специалистов производственных компаний, а также представителей экспертного сообщества.

Конференция проводится в онлайн-режиме и на бесплатной основе, а программа составлена таким образом, чтобы была возможность посмотреть выступления всех спикеров.

Регистрация и программа на сайте.