Пандемия не помешала железнодорожникам нарастить объемы перевозок

В апреле отправка социально значимых грузов по железной дороге выросла в 1,5 раза. Как сообщили "РГ" в ОАО "РЖД", возрос объем перевозок зерна, сахара, соли, овощей, рыбы и других продуктов. За первую декаду месяца было дополнительно отправлено свыше 400 тысяч тонн таких товаров, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса.

С 4 апреля действуют скидки на внутренние перевозки муки и круп, макарон и кондитерских изделий, фруктов, соков и других товаров. Помимо изменения тарифов железнодорожники внедрили новые сервисы. Для перевозки скоропортящихся продуктов начали использовать специальные контейнерные составы, передвигающиеся со скоростью пассажирского поезда.

На Свердловской железной дороге внедрили услугу "Ночной экспресс". Она ориентирована на малый и средний бизнес. Грузы по ночам доставляют на короткие расстояния регулярно курсирующими скоростными поездами.

Железнодорожники, как и другие, ощутили на себе последствия введенных ограничительных мер. Монополии пришлось срочно применить новые рыночные бизнес-приемы. По мнению экспертов, никогда прежде она не становилась такой разносторонне гибкой в такой короткий срок.

"Мы привлекаем дополнительные объемы перевозок, улучшая условия для грузоотправителей, а также уменьшаем транспортную составляющую в цене перевозимой продукции, что в конечном итоге позволит обеспечить наличие в достаточном количестве товаров на полках магазинов для граждан нашей страны", - пояснил замгендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило.

Так, компания снизила до 40% ставки на транзитные перевозки порожних универсальных контейнеров из третьих стран в Китай и совместно с немецким концерном DB Cargo запустила транзитный сервис по доставке грузов из Китая в Европу через Калининградский порт.

Вырос объем перевозок зерна, сахара, соли, овощей, рыбы и других продуктов питания

К слову, в этом году объем контейнерных перевозок вырос на 13%, причем отправка рыбных консервов в контейнерах с Дальнего Востока увеличилась в 15 раз. Они доставляются грузовыми экспрессами по Московской, Свердловской, Горьковской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железным дорогам.

Текущий месяц запомнится и еще одним достижением: 9 апреля был побит рекорд суточной выгрузки на Дальнем Востоке - 6840 вагонов. Это максимальный объем за всю историю Дальневосточной железной дороги, более чем на 700 вагонов превысивший среднесуточный показатель 2020 года.

Соавторами рекорда с полным правом можно назвать порты. Они откликнулись на призыв железнодорожников и подготовили склады и причалы к прибытию судов. На полную мощность были загружены техника и оборудование.

В результате погрузка нефтяных продуктов в морских терминалах Дальнего Востока выросла более чем на 7%. На юге страны на 27,2% увеличилась погрузка экспортного угля. Можно ожидать роста показателей, так как скидки на перевозки такого угля увеличены до максимума. А с 6 апреля понижающие коэффициенты распространяются и на антрацит.

Ситуация с отгрузкой угля находится на контроле правительства. В марте 2020 года РЖД и администрация Кузбасса заключили соглашения, закрепив в них помесячные планы по вывозу угля из региона. Это одна из мер поддержки шахтеров в условиях пандемии.

Соглашения позволили диверсифицировать перевозку угля из Кемерово по всем направлениям (на запад и на юг), а не только на восток, где есть спрос, но железных дорог уже не хватает на все возрастающие аппетиты угольных компаний. При этом, несмотря на дефицит пропускных способностей, текущие обязательства РЖД уже выполнены: в марте только в восточном направлении было вывезено 4,8 млн тонн угля, в том числе 4,6 млн - на экспорт.