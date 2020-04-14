По ТВ покажут сериал о маньяке, который покушался на Аллу Пугачеву

В эфир канала НТВ выходит детектив об одном из самых громких дел Советского Союза - "Охота на певицу". Эфир - 20 апреля в 21:00. В основу сюжета легла реальная история об одном из самых громких и засекреченных дел СССР - покушении на примадонну советской эстрады Аллу Пугачеву. Главные роли в картине исполнили Александр Устюгов и Артем Быстров. Понадеемся, что зрителю удастся быстро переключиться - сериал "Рикошет" также с Александром Устюговым в главной роли, как раз в эти дни в эфире НТВ и рейтинги у него весьма высокие. Об этом сериале отдельно писала "РГ".

Дело о покушении на Аллу Пугачеву было засекречено почти 20 лет: серийный маньяк Анатолий Нагиев, известный под прозвищем Бешеный, охотился на Примадонну в конце 70-х. Впервые он познакомился с творчеством певицы в "местах не столь отдаленных" и именно тогда посчитал, что Алла Борисовна должна принадлежать только ему. Он переехал в Москву, караулил ее у концертных залов и даже однажды попал за кулисы. После ареста у него в доме нашли "иконостас" с фотографиями Пугачевой: на протяжение нескольких месяцев он был тенью артистки, преследуя каждый ее шаг…

Таким образом, время действия в новом сериале - конец 70-х. Подполковник милиции Гордин (как раз в этой роли Александр Устюгов) и капитан Колесников (Кирилл Назаров) расследуют неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады. Гордин уверен, что за преступлением стоит его "старый знакомый" - безжалостный наемный убийца, которому он дал прозвище Хамелеон (Артем Быстров). В это время в Москве и Московской области происходит ещё несколько убийств, которые на первый взгляд не связаны между собой, но во рту каждой жертвы убийца оставляет "черную метку". Гордин и Колесников пытаются разгадать ребус - кто и зачем "заказал" Хамелеону убийство эстрадной певицы, как все жертвы связаны между собой и какие отношения связывали их с артисткой? Ответы на эти вопросы пока знает только Хамелеон, которого в преступной банде знают под прозвищем Немчик.

"Сам с нетерпением жду премьеры и вместе со зрителями буду переживать, потому что это очень драматичная история. Хоть фильм и основан на реальных событиях, линия Аллы Борисовны не является основной интригой. Это скорее история о том, как человек преодолевает себя, как он пытается докопаться до истины и всем доказать, что он - мужчина, оперативник, сыщик", - говорит Александр Устюгов, исполнитель роли Гордина.

Роль главной эстрадной певицы Советского Союза исполнит молодая актриса Анна Христич. Чтобы примерить на себя роль, актриса изучала творчество самых ярких певиц конца 70-х, пересматривала фильмы, концерты, клипы, выступления, интервью: "На мой взгляд, в российском кинематографе редко уделяют внимание причинно-следственной связи детства и оказанных им последствий на психическое развитие человека, в то время, как почти все голливудское кино о любой выдающейся личности, пускай даже печально выдающейся, построено именно на этой связи. А во-вторых, это уникальная возможность сыграть суперзвезду, примерить на себя этот незаурядный способ проживания жизни, пофантазировать, как ходит, дышит, радуется, работает, выкладывается звезда такого масштаба", - говорит Анна Христич

Создатели проекта пригласили озвучить закадровый текст Леонида Каневского, бессменного ведущего авторского цикла документальных программ о самых громких преступлениях, совершённых в СССР "Следствие вели...".