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14.04.2020 19:00
Рубрика: Экономика

В меру сил ОПЕК+

Почему сделка экспортеров нефти не привела к росту цен
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Цены на нефть почти не отреагировали на новую сделку о сокращении добычи, оставшись у отметок 30-33 долларов за баррель. Но если бы сделка не была заключена, нефтяные котировки упали бы к 20 долларам за баррель, а возможно, и ниже, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ожидания заключения новой сделки уже были заложены в цены. Котировки только на неподтвержденных слухах о ней прибавляли в моменте более 30%",- пояснил старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+

Реальное влияние на рынок сделка начнет оказывать только с начала мая, когда стороны перейдут к выполнению ее условий. И переоценивать это будущее влияние не стоит. "Грубо говоря, пока во всем мире не летают самолеты и стоят города, сложно обосновать, почему сокращение добычи чуть более чем на 10% окажет значительное влияние на цену нефти", - считает Максим Бирюков.

Дисбаланс спроса и предложения нефти на рынке уже сейчас оценивается почти в 20 млн баррелей в сутки. Ожидается, что он будет продолжать увеличиваться. Загруженность нефтехранилищ превышает 70%, а производство нефти на Ближнем Востоке пока не снижается. Поэтому главным сигналом для роста цен станут новости о снижении темпов распространения эпидемии, снятие карантинных ограничений в разных странах и начало восстановления рынков по всему миру.

Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти Цена на нефть Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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