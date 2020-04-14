Почему сделка экспортеров нефти не привела к росту цен

Цены на нефть почти не отреагировали на новую сделку о сокращении добычи, оставшись у отметок 30-33 долларов за баррель. Но если бы сделка не была заключена, нефтяные котировки упали бы к 20 долларам за баррель, а возможно, и ниже, считают эксперты.

"Ожидания заключения новой сделки уже были заложены в цены. Котировки только на неподтвержденных слухах о ней прибавляли в моменте более 30%",- пояснил старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Реальное влияние на рынок сделка начнет оказывать только с начала мая, когда стороны перейдут к выполнению ее условий. И переоценивать это будущее влияние не стоит. "Грубо говоря, пока во всем мире не летают самолеты и стоят города, сложно обосновать, почему сокращение добычи чуть более чем на 10% окажет значительное влияние на цену нефти", - считает Максим Бирюков.

Дисбаланс спроса и предложения нефти на рынке уже сейчас оценивается почти в 20 млн баррелей в сутки. Ожидается, что он будет продолжать увеличиваться. Загруженность нефтехранилищ превышает 70%, а производство нефти на Ближнем Востоке пока не снижается. Поэтому главным сигналом для роста цен станут новости о снижении темпов распространения эпидемии, снятие карантинных ограничений в разных странах и начало восстановления рынков по всему миру.