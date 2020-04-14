"Почта России" открыла 5 тысяч вакансий для курьеров и почтальонов

"Почта России" объявила о готовности дополнительно трудоустроить 5 тысяч сотрудников. Расширение числа вакансий связано с увеличением спроса на услуги доставки, пояснили в компании.

Большую часть новых сотрудников "Почта России" ищет в Москве и Санкт-Петербурге на должности курьера и почтальона. Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи со сложившимися обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

В компании гарантируют стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра 8 800 200 28 84. Звонок по России бесплатный.